（里斯本综合电）在相恋10周年、订婚一周年之际，葡萄牙足球巨星克·罗纳尔多（C. Ronaldo）与伴侣乔治娜·罗德里格斯（Georgina Rodriguez）星期二（8月11日）在葡萄牙低调完婚，正式结为夫妻。

“帅罗”罗纳尔多与乔治娜于2016年相识。当时乔治娜在马德里一家古驰（Gucci）门店工作，她后来形容两人的相遇是“一见钟情”。两人结婚的日子，也恰好是乔治娜去年在社交媒体宣布订婚一周年。

两人在位于葡萄牙首都里斯本以西的海滨度假小镇卡斯卡伊斯（Cascais）举行婚礼。负责帅罗公关事务的布伦瑞克集团（Brunswick Group）向法新社透露，这场婚礼“私密而温馨”，两人的五名子女也出席了婚礼。帅罗星期三（12日）凌晨还在Instagram上分享两人手戴婚戒的照片，甜蜜宣布喜讯。

帅罗与乔治娜育有一对9岁的龙凤胎，以及两名女儿，分别为8岁和4岁。此外，两人也共同抚养帅罗与前女友所生的16岁儿子小克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo Jr.），后者已入选葡萄牙足球U16国家队。

谈到帅罗，乔治娜在2025年接受访问时说，与帅罗相处时，她几乎立即感受到“一种平静和无法解释的能量，仿佛我们早已认识彼此”。帅罗也曾多次公开赞扬乔治娜是“伟大的母亲”，并表示她把所有孩子都视如己出。

帅罗职业生涯曾效力曼联（Manchester United）、皇家马德里（Real Madrid）等豪门，五度夺得金球奖，目前效力于沙特劲旅艾纳斯（Al Nassr）。身为卫冕冠军的艾纳斯将在星期天（16日）开启新赛季，帅罗也将继续冲击职业生涯1000球里程碑。

带着新婚的喜悦，帅罗（左二）星期天就要开启沙特联赛的新赛季，向卫冕发起冲击。（法新社档案照片）

国家队层面，帅罗上月参加个人第六届世界杯，但葡萄牙最终在16强止步。

乔治娜则凭借出演Netflix真人秀《我是乔治娜》（I Am Georgina）进一步提升知名度。两人在社交媒体上合计拥有超过7亿5000万名粉丝，投资组合涵盖时尚品牌及酒店连锁业务。