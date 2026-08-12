（巴塞罗那综合电）西甲卫冕冠军巴塞罗那（Barcelona）星期二（8月11日）证实，边锋巴尔德吉（Bardghji）遭遇右膝前十字韧带撕裂的大伤，这可能让他无缘即将到来的新赛季，也打乱球队今夏出售他的计划。

现年20岁的巴尔德吉星期一（10日）在训练中右膝受伤，检查结果确认他需要在未来几天接受手术，可能会缺阵六至七个月。

这是他第二次遭遇前十字韧带伤势。2024年5月，在效力丹麦联赛的哥本哈根（Copenhagen）期间，他也曾撕裂同一膝盖的前十字韧带。

此番再次受伤，意味着这名瑞典国脚将无法在9月1日转会窗关闭前离开巴塞罗那。巴塞主帅弗里克（Flick）上周已经告知巴尔德吉，他应该在今夏寻找新东家，因为新赛季他在巴塞的上场时间将十分有限。

因此，为避免他在转会前受伤，巴尔德吉没有入选巴塞上星期天（9日）对阵英超球队诺丁汉森林（Nottingham Forest）和意甲对手乌迪内斯（Udinese）的两场友谊赛。然而，这名边锋随后还是在星期一的训练中受伤。

巴塞此前已经收到来自欧洲各地俱乐部对巴尔德吉的询问，其中包括英超球队。在弗里克与球员谈话后，各方原本预计将加快转会谈判。

巴尔德吉去年夏天以约200万欧元（约295万新元）的转会费从哥本哈根加盟巴塞罗那，上赛季代表球队出场28次，攻入两球。

不过，他大部分时候都是替补登场。随着巴塞罗那签下边锋戈登（Gordon）和阿德耶米（Adeyemi），他在新赛季获得的出场时间预计将进一步减少。