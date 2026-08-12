（萨尔茨堡综合电）在新加坡时间星期四（8月13日）凌晨的欧洲超级杯决赛中，英超队伍阿斯顿维拉（Aston Villa）将挑战卫冕冠军、法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）。维拉主帅埃梅里（Emery）决心带队攀上新的高度。

维拉上赛季击败德甲对手弗莱堡（Freiburg）夺得欧洲联赛冠军，在结束长达30年的重大赛事冠军荒的同时，取得欧洲超级杯的参赛资格。

在执教维拉前，埃梅里曾三次带领西甲球队参加欧洲超级杯决赛，分别是塞维利亚（Sevilla，2014年、2015年）和比利亚雷亚尔（Villarreal，2021年），但均以亚军告终。

如今，他仍在寻求个人首座欧洲超级杯冠军。他星期二（11日）受访时说：“我在阿斯顿维拉已经四年了。我很满意球队的回应，也很满意球员们的表现。

“球员们一直跟随我们，也遵循我们试图建立的标准。我们希望打造属于自己的精神和理念。我们感谢球员们所做的一切，但我们想要更多，不会就此止步。”

此番前往奥地利萨尔茨堡比赛时，维拉的阵容相比上赛季有了较大的变化。中场蒂勒曼斯（Tielemans）加盟曼联（Manchester United），罗杰斯（Rogers）加盟切尔西（Chelsea），桑乔（Sancho）和路易斯（Luiz）也已经离队，迪涅（Digne）则回归PSG。

尽管阵容发生变化，埃梅里说，随着俱乐部在场内外持续发展，目标并没有改变。 “我们的投入没有改变。俱乐部正在进行非常巨大的投入，发展方向也与我努力推动的方向一致。”

上季的欧洲联赛冠军阿斯顿维拉（右）将挑战欧冠冠军巴黎圣日耳曼（左），这也是维拉主帅埃梅里首次带领英格兰队伍参加这项赛事。（法新社）

此外，维拉还将缺少多名参加过世界杯、并获准延长休息时间的主力球员。英格兰后卫孔萨（Konsa）、前锋沃特金斯（Watkins）以及阿根廷门将马丁内斯（Martinez）均无法出场。

埃梅里说：“我们有一些球员无法参赛，因为他们结束赛季的时间比较晚。他们正在休息，而这非常有必要。”

PSG主帅恩里克：不期待比赛呈现很高水平

PSG主帅恩里克（Enrique）则说，由于世界杯刚刚结束，球队备战时间不足，因此并不期待比赛会呈现出很高的竞技水平。

上赛季，巴黎圣日耳曼卫冕欧冠冠军后，又在欧洲超级杯击败英超对手托特纳姆（Tottenham），首次夺得该赛事的冠军。

PSG共有15名球员参加刚刚结束、距今仅三个多星期的世界杯。其中，中场鲁伊斯（Ruiz）随西班牙队夺冠，另有五名法国国脚随队闯入半决赛。

恩里克星期二受访时说：“我们很高兴来到这里，因为这意味着我们上赛季做得很好。但从备战的角度来看，这非常难以安排。”

虽然志在为俱乐部争冠，但恩里克对比赛的精彩程度并不抱很大预期。（法新社）

他补充说：“国家队球员才刚刚归队，法国、西班牙和摩洛哥球员星期一（10日）才回来，巴西和葡萄牙球员则是在8月3日，也就是一周（多）前归队。这是赛程造成的情况。

“如果说希望明天看到一场高水平的比赛，那会很困难。有些球员几乎没有参加训练，但那些已经训练过的球员明天会出场。从备战角度来看，这并不是理想的情况。”

大巴黎还将在下星期一（17日）与法甲同袍朗斯（Lens）争夺法国超级杯冠军。虽然恩里克希望继续为俱乐部增添冠军，但他说，即将到来的整个赛季才是真正关注的重点。

大巴黎的阵容还是比维拉更胜一筹，包括前锋登贝莱（左）、后卫帕乔（中）等主力都已回归，有望披挂上阵。（法新社）

恩里克拒绝对国际足联风波发表评论

过去几个星期，国际足坛因为一系列争议而陷入动荡。国际足球联合会（FIFA）此前因遭到广泛反对，放弃向私人投资者出售世界杯部分权益的计划。国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）也面临巨大压力。

对此，恩里克拒绝发表评论。“我对此无话可说……那是政治人物应该处理的事情，我不是政治家。我当然有自己的看法，但这里不是发表看法的地方。”