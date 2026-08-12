（莱斯特综合电）英格兰甲级联赛球队莱斯特（Leicester）据报已启动出售程序，拥有球队的泰国斯里瓦塔那布拉帕（Srivaddhanaprabha）家族拟出售俱乐部及旗下全部资产，潜在交易价格或约为2亿美元（约3亿4600万元）。

据知名体育媒体《竞技》（The Athletic）报道，全球投资银行花旗集团已为莱斯特制作名为“Project Lineup”的出售宣传册，并发送给潜在投资者。

莱斯特近年来的情况急转直下。2015至2016赛季，他们以5000比1的赔率奇迹般夺得英超冠军，创造足球史上的“蓝狐童话”，但随后球队管理逐渐失衡，在过去四年中三次降级，从英超前八一路跌至英甲。

莱斯特传奇射手瓦尔迪帮助球队创造英超夺冠的“蓝狐奇迹”，但随着他在去年宣布离队，莱斯特也失去队史“最伟大球员”。（路透社档案照片）

不过，虽然俱乐部近期陷入困境，但由于拥有大量资产，预计仍会吸引潜在买家。文件列出的资产包括男足、女足、青训学院、王权球场（King Power Stadium）、西格雷夫（Seagrave）训练基地，以及比利时姐妹俱乐部旧海弗莱鲁汶（OH Leuven）。

截至2025年，莱斯特的房地产资产估值为2亿零400万英镑，其中王权球场估值7400万英镑，西格雷夫训练基地1亿2100万英镑，贝尔沃路（Belvoir Drive）训练基地价值900万英镑。

一名熟悉交易过程的消息人士透露，斯里瓦塔那布拉帕家族希望整个资产组合售价达到3亿美元（约3亿8400万新元），但考虑到球队上季末降入英甲（英格兰第三级别联赛），以及面临连年巨额亏损，最终成交价更可能接近2亿美元。

莱斯特连年巨额亏损

值得一提的是，在自2021年以来的过去四份财务报告中，莱斯特先后录得9250万英镑、8970万英镑、1940万英镑和7110万英镑亏损，面临财政难题。

为了吸引潜在投资者，“Project Lineup”详细介绍莱斯特的历史成就，尤其强调斯里瓦塔那布拉帕家族及其母公司王权国际（King Power International）带来的贡献。

他们在2010年以约3500万英镑从曼达里奇（Mandaric）手中收购俱乐部后，取得不少亮眼成绩，包括2016年英超冠军，以及2021年俱乐部历史上首座足总杯冠军。

宣传册强调，莱斯特是自2000年以来仅有的五支赢得三项主要国内赛事冠军的球队之一，并认为，莱斯特“处于有利的升级位置”，收购这家俱乐部是“一次难得的机会，可以获得一家拥有出色升级纪录、曾多次升上更高级别联赛的俱乐部”。

球迷不满情绪升温

尽管现任老板执掌球队的10年间，球队曾取得巨大成功，但过去四个赛季，莱斯特在场内外均出现明显下滑，球迷的不满情绪也不断升温。

最初，球迷的主要矛头指向足球总监鲁德金（Rudkin），但过去两个赛季，越来越多球迷开始将怒火指向俱乐部老板，甚至有人呼吁他们出售球队。

今年1月，俱乐部主席阿亚瓦特（Aiyawatt）还曾重申自己对俱乐部的承诺，并表示将继续完成已故父亲、前任莱斯特老板维猜（Vichai）的愿景。

泰国富商维猜接手球队后，帮助球队登上英超之巅，但随着他2018年在球场外因直升机坠毁离世，球队也渐渐开始走下坡路。（取自亚足联脸书）

维猜于2018年在王权球场外发生的直升机坠毁事故中遇难，事故中另有四人死亡。如今，事故地点已经建起纪念花园，王权球场外也竖立一座维猜的雕像。

此前外界认为，考虑到维猜与莱斯特之间深厚的感情纽带，斯里瓦塔那布拉帕家族会决心帮助球队重返英超，然后才考虑结束与俱乐部的关系。但如今他们已经决定，是时候出售莱斯特以及旗下资产。