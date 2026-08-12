英超全新的直面球迷流媒体服务“Premier League +”（“英超+”）星期三（8月12日）宣布在新加坡正式上线，为本地球迷带来观看英超的新方式和体验。

“英超+”由英超与新加坡长期转播合作伙伴星和共同开发，是对星和现有服务的补充。球迷们可在平台观赏全部380场英超比赛直播、英格兰足总杯和来临星期天（16日）阿申纳（Arsenal）对曼市（Manchester City）的社区盾比赛。

平台设有多机位观看、支援实时数据叠加显示和专属球队中心等功能，让球迷个性化定制自己的观赛方式。球迷也能观看大量独家内容，包括24小时全天候英超频道，内容涵盖比赛直播、加长版集锦、直播演播室节目、杂志节目、纪录片，以及英超原创节目等。

球迷将能够从新加坡时间8月22日凌晨3时的新赛季第一场英超比赛——阿申纳对升班马考文垂（Coventry）起，开始体验“英超+”。

“英超+”平台的价格为年费399元，月费44元，24小时通行证则是16元。星和订阅用户同样可以通过星和平台使用“英超+”，费用比直接订购“英超+”略低，新客户年费380元，现有用户年费238元；月费则是40.74元（新用户）和25.46元（现有用户），星和没有24小时通行证选项。

英超首席媒体官莫尔纳（Molnar）说：“今天是一个令人兴奋的时刻，我们在新加坡推出‘英超+’，为球迷提供一种全新且升级的方式来体验英超。

“新加坡是推出这一全新体验的理想地点，因为这里一直拥有我们最热情的球迷群体之一。通过与我们重要的长期合作伙伴星和合作，我们打造了一项服务，将每一场英超直播比赛与创新功能和独家内容结合在一起，让球迷能够以前所未有的更多方式与他们热爱的赛事建立联系。”

英超首席执行官马斯特斯（Masters）今年2月曾说，如果“英超+”在新加坡首次直接面向消费者的反响不俗，他们将考虑“在全球范围内复制”。分析指这也意味着英超未来可以跨越中间的转播公司，让用户直接向他们付费，有更多的利润。