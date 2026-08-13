（宰斯特综合电）荷兰足球总会在新加坡时间星期四（8月13日）宣布，西班牙传奇球星、巴塞罗那（Barcelona）前主帅哈维·埃尔南德斯（Xavi Hernandez）将接替科曼（Koeman）出任荷兰国家队主教练。哈维也因此成为“橙衣军团”48年来首名外籍主帅。

现年46岁的哈维自2024年离开巴塞罗那帅位后一直赋闲在家。他曾以球员身份助西班牙国家队夺得2010年世界杯冠军。此次他与荷兰足总签下一份为期四年的合同，这意味着他将率领球队征战2028年欧锦赛和2030年世界杯。

与荷兰足球渊源深厚

哈维在声明中提到他与荷兰足球的深厚渊源。他说：“作为一名在巴塞青训营（拉玛西亚）接受培训的人，我深受克鲁伊夫（Cruyff）和米歇尔斯（Michels）等传奇人物的影响，因此我对荷兰足球有着特殊的感情。”

他补充说：“你可以说我算是荷兰足球的‘半个儿子’。其他伟大的教练，特别是在巴塞提拔我完成首秀的范加尔（van Gaal），以及赖伊卡德（Rijkaard），都在我作为球员和教练的成长过程中发挥重要作用。”

前任主帅科曼在结束他在荷兰队的第二段执教生涯后宣布卸任。在此前的世界杯上，他带领的荷兰队在32强赛中历经点球大战不敌摩洛哥，遗憾出局。据报道，利物浦（Liverpool）前主帅斯洛特（Slot）此前曾与荷兰足协进行过初步接触，但最终选择留在球会执教。

哈维执教荷兰队的首场比赛将于9月24日在阿姆斯特丹进行，届时他们将在欧洲国家联赛中迎战宿敌德国。

48年来首名外教

哈维也是自1978年以来首名执掌荷兰国家队教鞭的外籍主帅。上一名外籍主帅是奥地利传奇哈佩尔（Happel），后者曾带领荷兰闯入1978年世界杯决赛，最终负于阿根廷获得亚军。

哈维的执教生涯起步于卡塔尔的艾萨德（Al Sadd）球会，随后重返巴塞执教，并在2023年带领巴塞夺得西甲冠军。然而在随后的一个赛季结束后，他被俱乐部解雇，由德国教头弗里克（Flick）接任。在辉煌的球员时代，哈维曾帮助巴塞四夺欧冠冠军，他的出场次数在队史仅次于梅西。

荷兰足协足球总监德容（de Jong）对哈维的到来表示高度评价。值得一提的是，德容曾在2010年世界杯决赛中一脚飞踹哈维当时的国家队队友哈维·阿隆索（Xabi Alonso）的胸部。

德容说：“单从球员生涯来看，哈维已经赢得一切，包括世界杯、多个联赛冠军和欧冠锦标。作为教练，他在与多名顶尖教练的合作中塑造了他的足球哲学，这与我们希望荷兰国家队的踢球方式非常契合——掌握主动、具统治力且极具吸引力的足球，同时兼具现代精英足球所要求的灵活性。”

力助“无冕之王”破魔咒

尽管荷兰足球人才辈出，但他们一直在世界大赛中背负“无冕之王”的包袱。他们曾三次闯入世界杯决赛，是历史上打进决赛次数最多但从未夺冠的国家。

1988年欧锦赛冠军至今仍是荷兰队唯一的大赛冠军，此后他们四次止步于欧锦赛半决赛，包括在两年前（2024年）的半决赛中负于英格兰。

球员时代的哈维曾作为核心，帮助西班牙队彻底撕掉“伪豪门”的标签，并开启连续夺得2008年欧锦赛、2010年世界杯和2012年欧锦赛的三连冠伟业。