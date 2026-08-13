（奥地利综合电）欧洲超级杯决赛在新加坡时间星期四（8月13日）于奥地利萨尔茨堡上演，欧冠冠军巴黎圣日耳曼（PSG）凭借克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）与杜埃（Doue）的进球，最终以2比1击败欧洲联赛冠军阿斯顿维拉（Aston Villa），成功夺得队史第二座欧超杯冠军。

这也是大巴黎近两季拿下的第10座冠军，成为继体育米兰（AC Milan）和皇家马德里（Real Madrid）之后，第三支成功卫冕欧洲超级杯的球队。

杜埃传射建功成大功臣

大巴黎开场后迅速掌控比赛主动权，杜埃第20分钟右路分球，克瓦拉茨赫利亚接球内切后果断劲射近角破门，率队取得1比0领先。这也是克瓦拉茨赫利亚近期火热状态的延续，今年参加的12场欧战比赛中，这名格鲁吉亚边锋已经直接参与13个进球，包括九个进球和四次助攻。

落后的维拉并没有放弃，17岁小将马乔（Madjo）成为球队最具威胁的进攻点。他先后获得多次机会，却接连出现射偏、头球偏出，以及错失空门等情况，直到上半场补时阶段才终于抓住机会，在后点抢点推射破门，将比分扳成1比1。

易边第61分钟，替补登场的登贝莱（Dembele）送出一记极具穿透力的直塞，杜埃反越位成功形成单刀后冷静推射破门。尽管边裁第一时间举旗示意越位，但视频助理裁判（VAR）介入后确认进球有效，大巴黎再次以2比1领先。

这个进球也让杜埃成为本场最大功臣之一，他不仅助攻克瓦拉茨赫利亚首开纪录，更亲自攻入制胜球，完成传射建功，赛后更荣膺赛事最佳球员。维拉此后不断反扑，但大巴黎防线多次化解险情，最终将2比1的领先优势保持到终场，连续第二年捧起欧洲超级杯。

杜埃（右）面对维拉门将丝毫不慌张，冷静用传射助巴黎圣日耳曼夺冠。（路透社）

大巴黎主帅恩里克（Enrique）赛后透露：“这个冠军很重要，但也很艰难，因为在赛季的这个阶段准备一场比赛是很耗费精力的。我们证明我们是一支非常有雄心的球队，在任何时刻都知道自己想要做什么。为了球会和我们的球迷，我们必须继续这样前进。”

埃梅里：为球员的拼搏感到自豪

维拉主帅埃梅里执教生涯四次带队杀进决赛，均无功而返。（路透社）

虽然维拉最终未能夺冠，但球队在缺少刚征战完美加墨世界杯的门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）、中卫孔萨（Konsa）和前锋沃特金斯（Watkins）等主力的情况下，依然给大巴黎制造足够大的麻烦。

这也是维拉主帅埃梅里（Emery）第四次率队参加欧超杯决赛，但依然未能夺冠。他说：“我们最终遭遇到失利，这样的结果，自然无法让人感到高兴。但我们在场上展现出的拼搏精神，球员们在90分钟内的出色表现，以及我们创造出的机会，都让我们感到无比的自豪。”

不过，他也特别肯定马乔等年轻球员，认为他们能够在这样的比赛中积累经验，对未来成长非常重要。