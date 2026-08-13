（伦敦综合电）西甲豪门体育马德里（Atletico Madrid）已与英超劲旅托特纳姆（Tottenham）达成协议，将以4000万欧元（约5900万新元）转会费签下他们的队长、阿根廷后卫罗梅罗（Romero）。托特纳姆在此次交易中还将保留15%的二次转会分成。

现年28岁的罗梅罗即将成为马竞今夏的第四名新援。据悉，英超冠军阿申纳（Arsenal）近日也曾对其表达浓厚兴趣，但托特纳姆坚决拒绝将队长出售给北伦敦的同城宿敌。

罗梅罗于2021年从意甲亚特兰大（Atalanta）租借加盟托特纳姆，随后被以4250万英镑买断。效力五个赛季期间，他共代表热刺出场156次，踢入13球，是球队后防线的核心支柱。

在刚刚落幕的世界杯中，罗梅罗作为主力中卫助阿根廷一路挺进决赛，整届赛事仅缺席一场比赛。

对于托特纳姆球迷而言，罗梅罗的离队无疑是一大打击。此外，球队英格兰左卫斯彭斯（Spence）或也将以3000万欧元加盟意甲豪门国际米兰（Inter Milan）。

随着罗梅罗即将落户，连同此前引入的中场李刚仁、尤尔曼德（Hjulmand），以及翼卫格里马尔多（Grimaldo），马竞今夏的引援投入将突破1亿英镑。马竞上赛季在西甲仅名列第四，主教练西蒙尼（Simeone）正全力重组阵容，力求在新赛季重振雄风。