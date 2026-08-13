（拉科鲁尼亚综合电）皇家马德里（Real Madrid）凭借卜拉欣·迪亚斯的进球，在新加坡时间星期四（8月13日）凌晨的季前热身赛1比0战西甲升班马拉科鲁尼亚（Deportivo La Coruna），夺得特雷莎·埃雷拉杯（Teresa Herrera Trophy）。

不过，赛后最引起外界关注的并不是比赛本身，而是重达40公斤的比赛奖杯。

特雷莎·埃雷拉是世界足坛历史悠久的著名友谊赛赛事之一，自1946年起由拉科鲁尼亚主办，比赛地点设在里亚索球场。

这项赛事以特雷莎·埃雷拉的名字命名。她是18世纪一名著名的西班牙女性，一生致力于帮助拉科鲁尼亚这座城市中有需要的人。

让这项赛事格外特别的，是它的奖杯。它是一件拉科鲁尼亚重要的城市象征——赫拉克勒斯塔的大型金属雕塑，高达1.2米，重约40公斤，重量在足坛相当罕见。

正因如此，夺冠后要高举这座奖杯在空中是不太实际的事。当看到这座巨型奖杯被抬入场内，皇马球星维尼修斯（VInicius）惊讶不已。

VINÍCIUS sorprendido por el tamaño del trofeo 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9xkGgjeAca — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 12, 2026

皇马两位球员巴尔韦德（Valverde）和卢宁（Lunin）也被拍到合力台起奖杯移动。

⚖️ Carrying the Trofeo Teresa Herrera - a two-man job! pic.twitter.com/lrUWeqpeQl — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 12, 2026

这是皇马时隔13年后再次赢得这座奖杯，当时现役皇马球员都不在阵中，因此他们看到这座奖杯显得难以置信，也在情理之中。