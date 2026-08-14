（伦敦综合电）“红魔”曼联（Manchester United）今夏引援动作相对克制，主帅卡里克（Carrick）公开施压，称球队仍必须继续补强，才能跟上英超争冠对手的步伐。

红魔今夏至今已投入约9730万欧元（约1亿4376万新元）进行引援。他们引进了中场安德烈·桑托斯（Andrey Santos）和蒂莱曼斯（Tielemans），并免费签下门将达洛（Darlow）。

事实上，红魔是英超传统六大豪门中，唯一一家今夏尚未为单一球员支付1亿欧元转会费的球队，甚至不如升班马考文垂（Coventry）和伊普斯维奇（Ipswich）的引援支出。据统计，红魔队史最高转会费仍是2016年签下博格巴（Pogba）时支付的1亿500万英镑。

在这样的背景下，卡里克显然希望管理层在转会窗关闭前继续行动。他在接受媒体采访时说：“我认为我们已经完成很多出色的引援，签下一些非常顶尖的球员。对此，我感到非常高兴，但我们始终渴望进步。我们想要更多，也需要更多，并一直在寻找实现这一目标的方法。这永无止境。”

但卡里克也强调，红魔需要在财政现实与争取成绩之间取得平衡。他说：“钱就是钱，我明白这一点，但足球才是最重要的，竞争也体现在这里。我们必须充分利用现有资源，但同时也必须不断努力，突破一切可能的界限，才能再次赢得胜利。”

盼建队150周年登顶英超

红魔老板之一拉特克里夫（Ratcliffe）此前希望，球队能够在2028年建队150周年前重新夺得英超冠军。而卡里克也明确指出，争冠应该成为球队努力的方向。

他说：“我们绝对有潜力成就一番伟业。我并不否认这一点，我们也应该朝着这个目标努力。这当然是我们正在努力的方向，因为我们必须这样做，因为这就是红魔的风格。”

红魔上赛季在卡里克接替被解雇的阿莫林（Amorim）后逐渐恢复稳定，最终以英超第三名收官，也因此重新获得欧冠参赛资格，新赛季自然希望在双线保持竞争力。