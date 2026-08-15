（伦敦综合电）英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）决定将部分股权，出售给包括亚马逊创始人贝索斯（Bezos）在内的金融巨头财团，成为美国资本持续深入英超的又一个标志。

美国资本早已不再是英超的“过客”，反而逐渐成为左右联赛商业版图的重要力量。早在2005年，格雷泽（Glazer）家族便完成对曼联（Manchester United）的收购，成为美国资本大规模进入英格兰足球的重要节点。此后，美国资本逐渐扩散到英格兰不同层级的球队。

上季英超冠军阿申纳（Arsenal）背后是美国亿万富翁克伦克（Kroenke）撑腰，而切尔西（Chelsea）则由美国商人伯利（Boehly）及清湖资本（Clearlake Capital）领衔的联合财团掌控，就连欧洲联赛冠军阿斯顿维拉（Aston Villa），也是由美国人持有股份的英超球队之一。

这场由美国推动的英超“军备竞赛”导致各大球会的估值大幅飙升，间接使其所有者获得了丰厚的投资回报。据悉，利物浦将部分股权出售给包括贝索斯在内的金融巨头财团，让球会的估值介于50亿英镑（约86亿新元）至60亿英镑，远高于美国芬威体育集团（FSG）于2010年的3亿英镑收购价。

红军成英超收入最高球会

尽管如此，红军球迷对贝索斯及其投资伙伴入股的动机表示担忧。非官方球迷俱乐部SOS（Spirit Of Shankly）已要求红军做出澄清，并警告称球队此前的运营变动导致了“许多人不希望看到的决策和行为”。

对此，英国拉夫堡大学体育金融高级讲师普拉姆利（Plumley）认为，FSG目前没有完全放弃红军控制权的计划。他接受法新社采访时说：“如果红军在英超和欧洲赛场上保持竞争力，那么他们的收入和估值还有进一步增长的潜力，这或许就是FSG暂时不想完全出售的原因。”

体育金融专家德勤（Deloitte）的数据显示，红军今年首次成为英超收入最高的球会，其2024至2025财年的收入达到创纪录的7亿零300万英镑。

看中英超商业增长潜力

美国体育产业发展成熟，投资者长期经营美国职业棒球大联盟（MLB）、美式橄榄球职业联盟（NFL）、美国职业篮球联赛（NBA）和美国冰球联盟（NHL），对体育赛事的商业化、品牌经营、媒体版权和全球市场开发都有丰富经验。

英格兰足球球会过去在商业运营方面有不少可以改善的空间，相较于美国职业体育联盟成熟的商业体系，欧洲足球市场仍存在大量增长潜力。这也是为什么越来越多美国富豪和投资机构愿意跨过大西洋，寻找英超球队作为投资目标。

作为全球第四大富豪，贝索斯本身就拥有巨大的全球商业影响力，如今通过入股红军获得进入英超这个全球体育商业市场的门票。未来英超的竞争，或许不再局限于球场上的冠军争夺，而是球队背后的美国资本，在争夺谁能掌握全球足球商业版图的更大话语权。