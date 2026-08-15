（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）主帅阿特塔（Arteta）力挺马雷斯卡（Maresca）接替瓜迪奥拉（Guardiola）成为曼市（Manchester City）主帅，并相信他能取得“不可思议”的成绩。

英超冠军炮兵和足总杯冠军曼市将于星期日（8月16日）在卡迪夫进行社区盾的较量，这将是马雷斯卡接替瓜迪奥拉，成为曼市新帅以来的第一场正式比赛。

接替瓜迪奥拉的马雷斯卡将迎来正式执教曼市的首秀。（法新社）

作为瓜迪奥拉在曼市曾经的助手，阿特塔在星期五（8月14日）的赛前记者会上向师傅致敬。他说：“首先，我认为对于英超乃至整个国家来说，他（瓜迪奥拉）开辟了一种全新的足球理解方式，并把联赛提升到了一个全新的高度。

“我很幸运能参与其中四年，亲眼见证并了解他是如何日复一日地执教。我认为这非常了不起，那段经历非同凡响且独一无二，他无疑是足球史上最伟大的主帅。他曾在不同的国家以不同的方式取得过辉煌的成就，所以我认为英超会非常想念他。”

在瓜迪奥拉执教的最后一个赛季，曼市赢得了足总杯和联赛杯冠军，但在英超屈居炮兵之后，获得亚军。带领炮兵终结22年英超冠军荒的阿特塔补充道：“与他共事是一种荣幸，现在轮到恩佐（马雷斯卡）了。我非常了解他，他会给球队带来一些不同的东西。

“在我看来，恩佐拥有出色的个性、品德，尤其是丰富的经验，能够在那里完成不可思议的工作。这就是他被选中的原因，因为他们本来可以选任何人，但他们选择恩佐肯定是有充分理由的。他在各个层面都证明了这一点，所以我毫不怀疑他会做得非常出色。”

星期日与曼市争社区盾 炮兵盼赢赛季首冠

萨卡（左）和赖斯（右）在上月的美加墨世界杯中，帮助英格兰赢得季军。（路透社）

阿特塔也透露，英格兰双星赖斯（Rice）和萨卡（Saka）可能会参加社区盾，而新援吉马良斯（Guimaraes）和佐利斯（Tzolis）也很有可能出场。

他表示，全队非常兴奋能开始新赛季，并渴望赢得首个冠军。“所有国脚都已归队，我们迫不及待地想要开始比赛。星期日的比赛我们必须拿出最佳状态，这就是我们的目标，发挥出最佳水平，以最佳方式开启新赛季，赢得首个冠军。”