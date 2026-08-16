（伦敦综合电）英超劲旅“蓝军”切尔西（Chelsea）在星期六（8月15日）的友谊赛中以3比1战胜西甲对手皇家社会（Real Sociedad），但比赛焦点却被离队未果的蓝军中场费尔南德斯（Fernandez）抢走。

就在比赛前不到24小时，切尔西自行设定的转会截止时间刚刚过去。今夏费尔南德斯可谓想尽办法离队，他早些时候曾希望加盟西甲豪门皇家马德里（Real Madrid），但皇马随后对他失去兴趣。

他的经纪团队后来与英超豪门曼市（Manchester City）展开谈判，但在英国时间星期五（14日）下午5时的截止时间前，曼市的报价并未达到切尔西的1亿2000万英镑（约2亿零800万元）估值。

来到这场友谊赛，开赛前45分钟，当费尔南德斯的名字被念出时，一些提前抵达斯坦福桥的切尔西球迷便发出嘘声。到了第62分钟费尔南德斯替补登场时，现场再次响起明显的嘘声，但也有部分球迷高喊他的名字，以示支持。

费尔南德斯每次触球，都伴随着嘘声与欢呼声；当他遭到犯规时，也有一些球迷为此欢呼。

不过，切尔西和新帅阿隆索（Alonso）对他的支持也十分明显。后卫詹姆斯（James）离场时，一如既往地将队长袖标交给了长期担任副队长的费尔南德斯。

世杯淘汰英格兰后嘲讽对手 费尔南德斯英超未来存疑

这场风波发生之际，部分球迷已经试图让这场转会闹剧翻篇，因为目前看来，切尔西预计将留下这名球队大将。

然而，仍有一些球迷对费尔南德斯“缺乏忠诚”的行为感到不满。他此前曾公开表达，希望转会皇马，而他的经纪人也曾声称费尔南德斯在蓝军的薪酬偏低。

费尔南德斯（蓝衣8号）替补登场后遭遇嘘声，但也有球迷向他表示支持。图为他在比赛中尝试头球攻门。（法新社）

值得一提的是，在今夏的世界杯半决赛，费尔南德斯帮助阿根廷击败英格兰后，做出了一系列高调庆祝动作，并在社交媒体上发表嘲讽言论。考虑到这一点，英超其他19支球队的球迷未来会如何回应他，也将成为值得关注的问题。

无论费尔南德斯最终留在切尔西，还是曼市重新燃起兴趣，在9月1日转会截止日前让他与球队新帅、蓝军旧帅马雷斯卡（Maresca）重聚，这个问题都可能持续存在。

新援罗杰斯攻入蓝军首球

另一方面，蓝军新援罗杰斯（Rogers）在本场第11分钟攻入代表切尔西的首个进球，球迷们随即开始高喊他的名字，欢迎他的到来。

今夏，切尔西以创俱乐部纪录的1亿1700万英镑从阿斯顿维拉（Aston Villa）引进罗杰斯，而他与帕尔默（Palmer）、佩德罗（Pedro）的前场三人组配合默契。

蓝军新援罗杰斯（蓝衣）在第11分钟为球队攻入首球，也是他代表切尔西的首个进球。（法新社）

佩德罗是蓝军今夏季前赛发挥最出色的球员，他此役梅开二度，帮助球队赢得胜利。在七场季前赛中，他已经攻入八球，脚感火热。

不过，切尔西还须面对阵容过于臃肿的问题。目前，队内仍有40名一线队球员，主帅阿隆索不得不将多名球员排除在比赛名单之外，本月初从布伦特福德（Brentford）加盟的老将亨德森（Henderson）就未能上阵。

根据英超规定，每队注册的一线队名单最多为25人，因此切尔西在英国时间9月1日的转会窗关闭之前，还须大幅精简阵容。