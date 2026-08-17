原本期待上星期天（8月16日）曼市（Manchester City）和阿申纳（Arsenal）能献上一场势均力敌的比赛，为新赛季英超开个好头，谁曾想这场英格兰社区盾赛，完全变成了阿申纳的秀场。

阿申纳开场24秒就破门，最终取得3比0大胜。他们用几乎无可挑剔的表现，把新帅马雷斯卡（Maresca）领军的曼市狠狠踩在脚下。

经历尴尬的英超三连亚后，阿申纳上季终于夺得英超冠军，结束了长达22年的等待。打破“魔咒”后，阿申纳也踢得越来越自信。图为球队中场核心赖斯（红衣右一）与队友们一起庆祝社区盾夺冠。（路透社）

全场比赛，曼市空有控球率优势，却显得魂不守舍，在阿申纳的高位压迫面前组织不起有效进攻。反观阿申纳攻势猛烈，仿佛时刻都把达摩克里斯之剑悬在曼市头顶，一不留神曼市就要龙门失守。

两队最大的差距出在中场。双方夏窗各自引入的中场大将——曼市的安德森（Anderson）和阿申纳的吉马良斯（Guimaraes），此役发挥天差地别。安德森几乎没有跟上比赛节奏，而吉马良斯展现出极强的扫荡能力，让队长厄德高（Odegaard）能全力投入进攻并完成进球。

在功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）离任后，曼市功勋老将席尔瓦（Silva）和斯通斯（Stones）又相继离队，而失利阴云尚未散去，核心后腰罗德里（Rodri）又将转投西甲豪门巴塞罗那（Barcelona），可谓屋漏偏遭连夜雨。

罗德里堪称是曼市中场的节拍器，他的大范围拦截能力是曼市赖以仰仗的战术核心。在他缺阵的时候，曼市的中场控制力往往大幅下降。据悉罗德里已抵达巴塞罗那，准备体检。（路透社档案照片）

曼市中场混乱 罗德里有多重要？

在厄德高攻入锁定胜局的进球后，利物浦（Liverpool）名宿卡拉格尔（Carragher）就在社媒直言：“曼市必须留住罗德里。”

但事实却是，这名西班牙国脚根本没有出现在对阵阿申纳的大名单，据报他即将以约7500万欧元（约1亿1102万元）的转会费加盟巴塞，目前已抵达巴塞罗那准备体检。

贵为2024年的金球先生，罗德里是曼市无可替代的中场核心。在他缺阵的社区盾，马雷斯卡派出科瓦契奇（Kovacic）搭配新援安德森的组合，收效甚微。

科瓦契奇尽力维持球队的传导运转，但很难有效撕开阿申纳的防线；而安德森整体陷入迷失，很难跟上比赛节奏，全场在抢断和拦截两项关键数据都“挂零”。

安德森对第一个丢球也负有直接责任，他被英格兰同胞、阿申纳中场刘易斯—斯凯利（Lewis-Skelly）轻松晃过，后者随后送出助攻。

目前为止，英格兰中场安德森是曼市今夏最大的一笔引援。球队豪掷约2亿元将他从诺丁汉森林带到曼彻斯特，但目前他在中场并未展现出统治力。（路透社）

不难看出，罗德里的离队将是曼市今夏最沉重的打击。从财务角度来看，罗德里的合同仅剩一年，此时将他出手对俱乐部是“划算”的交易，但他在场上的价值远远超过转会费本身。

在今夏帮助西班牙夺得世界杯冠军、并以队长身份荣膺赛事金球奖后，罗德里证明自己是当今世界最出色的防守型中场。马雷斯卡当初接过教鞭时，很可能将他视为球队的“核心发动机”，但如今不得不重新开始设计战术。

防线失守锋线无力 曼市几乎被完爆

除了中场失控，曼市的防线同样像“纸糊一般”。首发右卫努内斯（Nunes）因为赛前热身受伤缺阵后，顶替他出场的胡桑诺夫（Khusanov）被阿申纳新援佐利斯（Tzolis）打得晕头转向，后者甚至送出两次助攻。

佐利斯的巧妙跑位不仅让胡桑诺夫疲于奔命，还迫使曼市中卫迪亚斯（Dias）协防肋部空当，间接为阿申纳其他进攻球员留出了更多空间，造成连锁反应。

在动辄亿元转会费的年代，阿申纳仅花了近6000多万元就从比利时球队布鲁日挖来翼将佐利斯（红衣）。他在社区盾送出两记助攻，发挥抢眼。（法新社）

此外，曼市左卫奥赖利（O’Reilly）也发挥失常，而中卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）也一反常态地出现低级失误，沦为厄德高进球的背景板。

除了中后场外，曼市的锋线同样表现平平，边路快马多库（Doku）、塞梅尼奥（Semenyo）缺乏威胁，而挪威锋霸哈兰德（Haaland）几乎全场“隐身”，仅有七次触球，在第53分钟就被换下。

作为队内为数不多的老将，哈兰德（前排左）和福登（前排中）在社区盾的发挥一般，在下半场都被换下。新援安德森（前排右）也在第60分钟离场。（法新社）

刚刚签下新约、状态尚可的福登（Foden）也是独木难支，马雷斯卡甚至无奈换上15个月未曾代表曼市出场的格雷利什（Grealish），但这名大伤初愈的球星也难挑大梁，未能扭转颓势。

曼市面临转型“阵痛期” 夏窗关闭前须全力补救

虽然一场惨败不能定义整个赛季，但曼市在社区盾暴露出的问题，还须尽快得到修补。好在夏窗还未关闭，曼市依然有引援空间。

考虑到进攻型中场赖因德斯（Reijnders）即将离队去往沙特，曼市的中场位置急需得到补充。球队有意的球员包括18岁的法甲里尔（Lille）新星布阿迪（Bouaddi），以及马雷斯卡在切尔西（Chelsea）时期的旧将费尔南德斯（Fernandez）。

布阿迪的球风更偏向纯防守型后腰，被视为顶替罗德里位置的人选，但这名年仅18岁的摩洛哥国脚短期内很难媲美罗德里的影响力。

摩洛哥中场布阿迪（红衣）虽然能增强曼市的后场防守能力，但他毕竟年轻，短时间内无法取代领导力和经验皆具的罗德里。（路透社）

阿根廷中场费尔南德斯则被视为赖因德斯的替代者。若能引进，他有望与安德森组成双后腰，让福登无须顾虑身后，尽量发挥进攻型前腰的能力，打造颇具想象空间的中场组合。

不过，费尔南德斯目前的转会陷入僵局。曼市上周未在切尔西设定的截止日期内，提出至少1亿2000万英镑（约2亿零800万元）的报价。若不及时跟进，费尔南德斯大概率留守斯坦福桥。

在今夏的世界杯半决赛帮助阿根廷淘汰英格兰后，在英超效力的费尔南德斯大肆嘲讽对手，此举被不少英格兰球迷痛骂，或许这也是曼市仍在犹豫是否将他引入的原因。（法新社）

阿申纳完成补强 剑指英超卫冕

在中场深度严重不足的情况下，曼市在国内和欧洲赛场都难以与顶级球队竞争。反观英超对手阿申纳，球队在保留了英超冠军班底的情况下，还从纽卡斯尔（Newcastle）引入吉马良斯这名中场大将，与赖斯（Rice）组成强大的双引擎，这将是他们争取卫冕的最大底气。

而曼市经历“大换血”后，暴露出防线松散、中场失控、锋线哑火等问题。不少阿申纳球迷甚至在社区盾现场高唱“马雷斯卡明天就要下课”的歌曲，让这名切尔西旧帅面临不小压力。

马雷斯卡（左）曾担任曼市功勋主帅瓜迪奥拉的助教，但他独立执教曼市的能力还须更多实战检验。（法新社）

不过，哈兰德、安德森等球星在参加世界杯后，进入新季前还须时间调整状态，这也在情理之中，但主帅马雷斯卡的战术布置和临场调度能力还须打上问号。

时间不等人，曼市星期天（23日）就要在主场迎战伯恩茅斯（Bournemouth），打响新季英超首战，若不能及时解决防守问题，输球也并非没有可能。在更换功勋主帅、多名大将离队后的阵痛期，曼市本赛季注定不会顺风顺水。