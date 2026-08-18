（曼彻斯特综合电）在下个月转会截止日前，曼联（Manchester United）无意接受任何针对队长费尔南德斯（Fernandes）的报价。

据BBC报道，土耳其豪门加拉塔萨雷（Galatasaray），以及意甲豪门尤文图斯（Juventus）和体育米兰（AC Milan），都在考虑是否向曼联提出报价，以试探红魔留下队长的决心。

据悉，加拉塔萨雷原本准备向曼联提出一份报价，最终转会费最高可达到5000万欧元（约7395万新元）。

不过，来自老特拉福德高层的消息显示，加拉塔萨雷大概率将无功而返。去年夏天，曼联曾将是否接受沙特球队希拉尔（Al-Hilal）巨额报价的决定权交给费尔南德斯，但后者选择留队。

费尔南德斯后来承认，曼联当时的做法令他感到“受伤”。但这一次，曼联已经明确表明自己的立场。

俱乐部方面说，目前尚未收到针对这名31岁中场的任何报价，同时强调费尔南德斯无论以什么价格都不会出售。

费尔南德斯现有合同还剩一年，并附带延长一年的选择权。据了解，他本人更希望继续留在曼联。

与此同时，他与曼联合同中的5700万英镑（约9860万新元）解约条款目前已经失效。截至目前，双方仍未就续约达成协议。

费尔南德斯上周在都柏林参加对阵利兹（Leeds）的季前赛中，获得球迷热烈欢迎。这也足以让俱乐部清楚意识到，如果外界无法确认曼联正在竭尽全力留下这名球队核心，将会引发球迷的强烈反应。

上赛季，费尔南德斯以21次助攻创造英超单季助攻纪录。他也是2025至2026赛季英格兰职业足球员协会（PFA）年度最佳球员的热门人选，这个奖项将于下周在曼彻斯特揭晓。