马来西亚14岁足球女将林侑，星期二（8月18日）在印度尼西亚的斯里坎迪默迪卡杯（Srikandi Merdeka Cup）比赛连续左脚开炮，狂进七球，带领早早就10人作战的球队以9比0的惊人比分痛宰沙特阿拉伯，一炮而红。

这项区域赛事由七个国家的八支16岁以下（U16）女队参赛。14岁的林侑越级参赛，一鸣惊人，远射势大力沉且如炮弹般精准，全场七个进球有六个是在禁区外攻入，外加一个罚球。

虽然沙特门将理应做得更好，但林侑的震撼表现赢得马国网民惊叹，称赞她是未来之星，甚至称她为真正的“功夫女足”，把她和目前在院线热映中周星驰的电影做对比。

更难能可贵的是，马来西亚在这场比赛第22分钟就有球员被罚下，但他们的表现不受影响，在林侑不断轰出远程炮弹的情况下，反而让小组实力最糟，前两场都输了0比7的沙特阿拉伯遭遇更大比分惨败。马来西亚也力压同分和同样净胜球的香港，凭借更多的进球数拿到A组第二，晋级半决赛。

从小在美国长大 “黄金左脚”是特长

林侑在星期三（19日）接受马国媒体联合访问，让人们更了解她的背景。综合马国媒体报道，林侑的父母都在柔佛州东甲出生成长，她则在台湾出生，在约八个月大时便随家人移居美国，目前定居于美国华盛顿。

美国是女子足球世界强国，林侑从小就接受当地足球文化的熏陶，目前是美国西雅图XF学院U14青年队球员，曾入选美国奥林匹克发展计划国家队，也是马来西亚足总密切留意的人才。这次的女子独立杯，是这名边锋球员第一次为马来西亚参赛。

《中国报》报道，对于自己的“黄金左脚”，林侑说：“从我小时候开始，我爸爸就一直特别训练我的左脚。其实用左脚踢球的人并不多，这算是我的一项特长。我很幸运自己是左脚球员。”

偶像是梅西和亚历克斯·摩根

林侑年纪轻轻就越级参赛，创造单场进七球的壮举。（取自赛事Instagram）

目前最著名的左脚球员显然是阿根廷球星梅西（Messi），而林侑在赛后记者会说，她的偶像正是梅西。她很钦佩梅西的智慧及很高的足球智商，梅西的自律精神，以及他在场上的踢球方式和对球队的贡献，也是成为她的偶像的主要原因。

她说：“梅西非常自律，我很欣赏他为球队全力以赴的态度。至于女球员，我喜欢亚历克斯·摩根（Alex Morgan，美国名宿），因为她和我在场上踢同样的位置——右路。我梦想着有朝一日能成为一名职业足球运动员，为我钟爱的球会效力。”

马来西亚将在星期五（21日）的半决赛上挑战B组第一泰国，林侑称将竭尽全力为马来西亚把冠军奖杯带回家。

新加坡U16女队同样参加了这项赛事，但球队星期三在小组赛最后一轮0比6完败泰国，最后取得一胜两败积三分的战绩，确定无法以小组前二晋级，就此止步。