（伦敦路透电） 英超联赛首席裁判官韦伯（Webb）与英超首席执行官马斯特斯（Masters）星期三（8月19日）警告，国际足球联合会（FIFA）在世界杯允许美国前锋巴洛贡（Balogun）收到红卡后依然上场比赛的决定，可能会削弱人们对足球纪律与裁判执法的信任。

巴洛贡被罚下场是上个月落幕的世界杯上最具争议的事件之一。在美国前总统特朗普公开干预后，国际足联随后通过一个被指为缺乏透明度的流程，暂缓对这位美国前锋的禁赛处罚。他因此能在对垒比利时的16强赛上场，但美国队最终仍然以1比4败北无缘晋级。

负责管理英超裁判事务的职业比赛裁判机构（Pro Ref，前身PGMOL）主管韦伯以及英超首席执行官马斯特斯都说，这一事件创造了不必要的干扰，并引发质疑。它的负面影响可能会超出这项世界杯赛事本身，并延伸至即将在星期五（21日）开幕的新赛季国内联赛中。

曾执哨2010年世界杯决赛的韦伯说，相比于对最初判罚本身的争论，他对随后事件所塑造出的公众印象感到更加困扰。

他说：“我对此深感不安。我们知道有政治人物向国际足联施加压力，因为这一点已经得到确认，而且我们知道，禁赛处罚是通过一个在赛事开始前似乎根本不存在的程序被取消并暂停的。”

韦伯指出，这一幕发生在争议性判罚越来越容易在社交网络上被冠以“腐败”标签的时期。他说：“如今，那些喜欢在社媒上大发议论的人，动辄将裁判判罚视为腐败。他们试图对自己不认同的判罚动机下结论，而这些结论完全没有事实或证据支撑。这给人们留下了遐想空间：‘看吧！幕后一直在发生这种勾当！’但在我的职业生涯体验中，事实根本不是这样。”

当被问及这个争议是否会波及英超新赛季时，韦伯回应道：“这毫无帮助，不是吗？最让我困扰的是，这种级别的政治干预竟然能奏效，这完全不符合我所认识的这项运动。”

马斯特斯则对关于世界杯的讨论完全被场外事件而非足球比赛本身所主导表示遗憾。他说：“我们本该讨论的是球场上的精彩比赛，比如显然是最优秀球队的西班牙队，以及英格兰队令人痛心的半决赛失利，但我们却没有讨论这些，而是在讨论其他问题。这真是一个巨大的遗憾。”

马斯特斯补充说，这一事件暴露国际足联纪律规章中的漏洞，与许多国内赛事不同，国际足联缺乏复核并撤销红卡的正式机制。“巴洛贡事件确实是独一无二的，让人非常难以理解。规章中原本并没有撤销判罚的选项，而在我看来，这无谓地引发了巨大的争议。”

英超新赛季引入拖延时间新规则 裁判执法更严厉

即将拉开帷幕的英超新赛季，将实施一系列旨在减少拖延时间行为、提高比赛节奏的新规则。

韦伯说，球迷们可以预见裁判将减少口头警告，而是会在整个赛季期间对违规行为进行更严格的判罚惩处，其中一个例子是定位球防守中的拉扯和搂抱行为。

韦伯认为，上赛季在角球和自由球防守中，防守球员将进攻球员拽倒在地却未受到处罚的例子实在太多了。英超冠军阿申纳（Arsenal）在定位球战术上就经常和对手在开球前激烈卡位和缠斗，被球迷戏称为犹如“挤地铁”。

韦伯在英超伦敦总部的新闻发布会上告诉记者说：“身体接触依然是这项运动的一部分，我们依然保持着很高的判罚门槛。但我想明年这个时候我们坐在这里时，能够回顾一个有更多违规行为被严厉判罚的赛季。这也是一个有趣的概念，因为一旦你开始惩罚违规行为，球员们就必须调整他们的战术，进而使此类情况的发生数量减少。”