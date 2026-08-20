（伦敦法新电） 据星期三（8月19日）的多方报道，英超联赛冠军“炮兵”阿申纳（Arsenal）已跟阿斯顿维拉（Aston Villa）达成协议，将以至少5000万英镑（约8650万新元）签下英格兰中卫孔萨（Konsa）。

炮兵主帅阿特塔（Arteta）自上赛季结束后便一直在寻求引进一名主力中卫，在提交一份提升后的改进报价后，球队看来终于在开季前夕签下孔萨。

此前，阿申纳在这个转会窗口早些时候曾有一份针对孔萨的报价遭到维拉的拒绝，随后他们一度将注意力转向莱沃库森（Leverkusen）后卫昆萨（Quansah）。但在再度与维拉的谈判后，阿申纳目前已极度接近敲定这名28岁球星的转会。

参加刚结束不久的世界杯的孔萨，将在接受例行体检后正式完成前往酋长球场（Emirates Stadium）的加盟手续。

由于萨利巴（Saliba）因背部伤势将长期休战，加上廷贝尔（Timber）仍处于腹股沟伤势的恢复期，孔萨加盟后将与马加希斯（Magalhaes）搭档稳住炮兵防线中路。

一旦转会正式完成，孔萨将成为继吉马良斯（Guimaraes）、佐利斯（Tzolis）、因卡皮耶（Hincapie），以及梅利耶（Meslier）之后，今夏加盟这支北伦敦豪门的第五名新援。

主帅阿特塔将“很快”续约

与此同时，阿申纳首席执行官加里克（Garlick）星期三说，阿特塔将“很快”与球队签署一份新合同。

阿特塔上赛季带领阿申纳打破长达22年的冠军荒，但他目前的合约已进入最后12个月。尽管这名西班牙名帅此前一再坚持自己非常开心留在酋长球场，但新合同谈判缺乏实质性进展曾一度引发球迷的担忧。

阿申纳首席执行官加里克星期三说，主帅阿特塔（图）将“很快”与球队续约。（路透社）

然而，随着加里克公开证实续约协议已近在咫尺，44岁的阿特塔长期留队执教已几乎尘埃落定。

加里克在接受英国广播公司采访时说：“米克尔（阿特塔）希望留在阿申纳，我们也希望米克尔留在阿申纳。将这一切落实到一份新合同中只是时间问题。大家都非常自信且冷静。我们目前正在妥善应对转会窗口，我确信米克尔的合同问题很快就会得到解决。”

自2019年接过教鞭以来，阿特塔让阿申纳重振雄风，他上赛季不仅率领炮兵夺下英超冠军，还一路挺进欧洲冠军联赛决赛，最终遗憾不敌巴黎圣日尔曼（PSG）。

阿特塔上一次续约是在2024年9月，预计他的新合约将在本月转会窗口关闭后正式落实敲定。

阿申纳星期五（21日）在英超揭幕战中主场迎战升班马考文垂（Coventry），正式开启他们的联赛卫冕之旅。