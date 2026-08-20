（赞德福特综合电）红牛车队宣布，由于麾下车手哈贾尔（Hadjar）受伤，红牛二队车手劳森（Lawson）将顶替他出战本周末在赞德福特举行的世界一级方程式赛车（F1）荷兰大奖赛。

红牛星期三（8月19日）在声明中说：“伊萨克·哈贾尔在夏休期期间手腕受伤，这将导致他无法参加2026年荷兰大奖赛。本周末，我们将欢迎利亚姆·劳森回归，他将驾驶RB22赛车顶替哈贾尔出战。

“车队祝愿伊萨克早日康复，并感谢利亚姆在如此短的时间内临危受命。”

Isack has sustained a wrist injury that will prevent him from racing in Zandvoort.



We will be welcoming back Liam Lawson, who will replace him in RB22.



Speedy recovery, Isack!#F1 || #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/DWXsGGP4qY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 19, 2026

现年24岁的劳森来自新西兰，于2023年荷兰大奖赛上完成他的F1首秀，目前职业生涯已完成46次F1正赛起步。他曾在2025年赛季初成为红牛母队正式车手，但只参加两站比赛就因战绩不佳被撤换，回到二队。

劳森暂时重返红牛母队再和维斯塔潘（Verstappen）搭档，他的空缺则由日本车手角田裕毅填补，与新秀林德布拉德（Lindblad）搭档。上赛季是红牛母队车手的角田裕毅在去年年底被哈贾尔取代，目前担任红牛旗下两支车队的预备车手。

21岁的哈贾尔目前在F1车手积分榜上暂列第八，在已进行的11场比赛中曾三次获得前五名。

威廉姆斯连续续约两位车手

另一方面，威廉姆斯车队在星期二（18日）和星期三连续两天宣布，分别和两名车手阿尔本及塞恩斯（Sainz）续约。

2022年加入威廉姆斯的泰国车手阿尔本和车队续约一年，直到2027赛季结束。他是威廉姆斯历来效力时间最长的车手，至今上阵过100场比赛。

“Our story is not over” 💙



Hear from Albono as he’ll back in blue for 2027, continuing his journey with us for another season 👊 pic.twitter.com/wf61St0vlh — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 18, 2026

塞恩斯则在2025年从法拉利加盟威廉姆斯，他和车队签订数年的新合同，具体年数没有透露。

A message from Carlos 🌶️



Carlos is staying with Williams on a new multi-year contract, as we continue our journey towards the front. pic.twitter.com/nd422m8JTk — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 19, 2026

虽然上赛季在车队排名中取得第五，但威廉姆斯的赛车本赛季没有竞争力，塞恩斯和阿尔本目前分别只取得六分和五分，让车队在11支车队的积分榜上只名列第九。