（赞德沃特综合电）尽管曾公开批评赛车缺乏竞争力，也从未掩饰自己对本赛季一级方程式赛车（F1）新规的不满，但四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）最终还是决定与红牛车队续约至2030年底。

红牛车队在星期四（8月20日）宣布这一消息，总算结束外界对这名荷兰车手未来去向的猜测。

维斯塔潘说：“我一直都是这么说的：车队就像我的第二个家人，我在这里感觉非常自在。

“当初我加盟车队时，只希望能够赢得比赛。后来我们一起取得的一切，真的非常美好。”

维斯塔潘自2021年起，连续四年称霸F1。

不过，本赛季他的成绩明显不如以往。这名28岁车手在赛季上半程甚至未能完成多场比赛，目前在车手积分榜上只排名第六。



红牛赛车今年缺乏竞争力，也让外界纷纷猜测，这名实力出众的荷兰车手可能转投其他车队，甚至离开F1。

对此，维斯塔潘向记者透露，相比转投其他车队，他当时“可能更接近退役”。



他说：“我必须说，在最初几场比赛之后，我曾对（车队领队）劳伦特（梅基斯，Mekies）说‘不要再问我任何关于未来的问题，因为我甚至不知道自己还想不想留下来’

“我热爱赛车……而我们也正在慢慢努力，让一切变得越来越好。我接受我们所有人目前所处的情况，并努力从中做到最好。”

维斯塔潘说，他希望帮助车队重返胜利轨道。

他说：“我们拥有最优秀的人才，我很期待继续与大家并肩努力，让车队重新回到顶峰。”

盼在荷兰大奖赛为车迷留下特别告别

梅基斯则在记者会上赞扬维斯塔潘“毫不妥协的竞争精神、永不松懈的决心，以及挑战传统的勇气”。

他说：“这绝对是一个令人振奋的消息，对红牛车队来说如此，对F1来说也是如此，甚至对整个体育界而言都一样。”

他也感谢维斯塔潘对车队的“信任”，并强调现在轮到红牛为这名明星车手打造一辆具有竞争力的赛车了。

他告诉记者：“我们绝不会辜负这份信任。伴随着这份信任而来的，是巨大的责任——我们必须在未来几年为他提供最好的赛车组合。”

消息公布之际，维斯塔潘的家乡大奖赛——荷兰大奖赛正在赞德沃特如火如荼地进行筹备，这项消息无疑将让数以千计的荷兰车迷欣喜若狂。

由于之前维斯塔潘的未来去向未明，主办方担心会影响荷兰大奖赛的吸引力，因此决定不再继续于赞德沃特举办F1赛事，今年会是最后一届。

维斯塔潘曾在自己的主场赛道上所向披靡，自2021年赛事重返赞德沃特以来，他连续赢得前三届比赛，但过去两届只能追赶迈凯伦车手。

对于星期五（21日）开跑的荷兰大奖赛，维斯塔潘说：“希望我们能在赞德沃特的最后一场比赛中，为车迷送上一场特别的告别。”