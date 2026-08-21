（路透讯） 曼联（Manchester United）主教练卡里克（Carrick）赞扬拉什福德（Rashford）的训练态度与身体状态。目前，围绕这名青训球星在这家英超豪门未来的讨论仍在继续，而他已正式重返球队训练。

自2024年12月与前任主帅阿莫林（Amorim）关系恶化后，拉什福德在过去18个月里先后被租借至阿斯顿维拉（Aston Villa）和巴塞罗那（Barcelona）。随着英超新赛季来临，这名英格兰国脚无疑将成为球迷最关注的焦点之一。

此前，曼联名宿内维尔（Neville）预告要在他的播客节目中讨论拉什福德的前景，拉什福德在回应这个预告片段时说，他希望将精力集中在踢球上，而不是让他的“名字每天都被人提起”。

卡里克在星期四（8月20日）迎战赫尔（Hull City）的赛前新闻发布会上告诉记者说：“自从马库斯（拉什福德）回到团队中，与科比（迈努，Mainoo）以及利桑德罗（马丁内斯，Martinez）一起在都柏林展开训练以来，很明显他的回归状态非常棒。

“他很享受足球，看起来非常健康、犀利、强壮，并且已经做好了比赛准备。因此，自从他归队以来，我对他的表现感到非常满意。”

曼联持续寻求转会窗补强

卡里克发表上述言论之际，曼联正在转会窗口于9月1日关闭前进一步寻求加强阵容深度。他说：“我们正在寻求补充阵容实力。我们肯定在朝这个方向努力，充分利用我们现有的局面，力求改进并向前迈进。

“我们一定会抓住每一个机会，确保在转会窗口结束时球队比刚进入转会窗时更加强大。到目前为止，我认为我们在这条轨道上推进得非常顺利。”

曼联此前已先后签下比利时组织核心蒂勒曼斯（Tielemans）以及巴西国脚桑托斯（Santos），增强了中场位置阵容。

此外，在去年未能以报道中高达1亿英镑（约1.73亿新元）的估值签下喀麦隆国脚巴莱巴（Baleba）后，这家红魔豪门如今再次与这名布赖顿（Brighton）中场联系在一起。

曼联将于星期六（22日）在英超揭幕战中主场迎战升班马赫尔，开启新赛季征程。