“红军”利物浦（Liverpool）名宿麦克马纳曼（McManaman）星期五（8月21日）说，传奇边锋萨拉赫（Salah）离队的空缺难以弥补，利物浦在9月转会窗口关闭之前还须进一步引援。

在渣打银行组织的媒体圆桌会议上，受邀到访狮城的麦克马纳曼指出，无论是红军17岁小将恩古莫哈（Ngumoha），还是传闻中渴望加盟红军的法国国脚、巴黎圣日耳曼（PSG）前锋巴尔科拉（Barcola），都无法完全替代这位“埃及法老”留下的空缺。

“恩古莫哈是未来的巨星，我很了解他。他天赋极高，但才17岁，不管再出色也填补不了萨拉赫的位置。萨拉赫每个赛季都进那么多球，年年如此……你也没法用巴尔科拉去取代萨拉赫。巴尔科拉能起到一定帮助，但我怀疑他进不了萨拉赫那么多球。”

据悉，法国国脚巴尔科拉（左）非常渴望加盟利物浦，是红军的首选引援目标。红军日前已向PSG提出约2亿新元的报价，后者正在考虑接受。（路透社）

除萨拉赫外，科纳特（Konate）和罗伯逊（Robertson）这两名经验丰富的红军主力也相继离队。麦克马纳曼认为，红军需要进一步引援，才能在即将到来的英超新季保持竞争力。

目前，红军阵容中有包括尼奥尼（Nyoni）和麦康奈（McConnell）这样的新星崛起，但麦克马纳曼直言，“未来的天才赢不了今年的英超”。“要同时应付联赛、杯赛和欧冠，利物浦仍然面临挑战，需要比现在更大、更深厚、更有经验的阵容。”

利物浦季前赛连续被逆转 麦克马纳曼并不担心

在星期一（17日）的季前赛战胜意甲对手科莫（Como）之前，利物浦曾先后不敌英超对手利兹（Leeds）和法甲队伍摩纳哥（Monaco），且都是在一度两球领先的情况下被逆转。不过，麦克马纳曼对此并不担心。

他说：“季前赛不必当真，世界杯之后很多球员都还没归队。很多比赛结果，不管是阿申纳（Arsenal）、曼市（Manchester City），还是曼联（Manchester United），在大批球员没回来的情况下，我并不会把赛果放在心上。”

麦克马纳曼是土生土长的利物浦人，球员时期司职中场，在利物浦效力约九年后转投皇家马德里，并在次年随皇马夺得欧冠冠军，成为首位跟随非英格兰俱乐部夺得欧冠冠军的英格兰球员。（取自麦克马纳曼Instagram）

谈到新帅伊拉奥拉（Iraola），麦克马纳曼则认为这名伯恩茅斯（Bournemouth）旧帅能带来积极效果。

他认为，伊拉奥拉的混合式高位逼抢战术有望提升利物浦的进攻实力。防守方面，他在伯恩茅斯也证明了自己的能力，在夏窗三名核心后卫离队的情况下，依然在上赛季踢出连续12场不败的队史最长纪录。

麦克马纳曼说：“我想所有人都对他在伯恩茅斯做的事、引进的球员、还有他那套踢法印象深刻。”

西班牙籍教练伊拉奥拉（图）在今年6月与利物浦签约两年，接替荷兰籍主帅斯洛特的位置。（法新社）

“我不是说斯洛特没做到，但我觉得去年比他第一年慢了一些，也比克洛普（Klopp）后期慢了一些。所以，（伊拉奥拉）那种全场的强度、逼抢、追着人跑的风格，利物浦球迷应该会很享受。”

麦克马纳曼还认为，转会窗十多天后才会关闭，不少球队都在做最后的引援冲刺，外界需要给利物浦一些时间来把情况理顺。

英超新季星期六揭幕 麦克马纳曼看好炮兵卫冕

新赛季的英超联赛将在新加坡时间星期六（22日）凌晨揭幕，由卫冕冠军“炮兵”阿申纳对阵升班马考文垂（Coventry）。谈到争冠格局，麦克马纳曼对《联合早报》说，阿申纳有望实现卫冕。

“他们去年非常出色、非常稳定，而且今年买了更多球员，传闻还说要引入孔萨（Konsa）。他们已经签下了布鲁诺（吉马良斯）……阵容这么强，加上去年那么有统治力，今年完全可以再次夺冠。”

而去年阿申纳的争冠劲敌曼市，今夏则经历了大换血：传奇主帅瓜迪奥拉（Guardiola）离任后，功勋球员席尔瓦（Silva）、斯通斯（Stones）和罗德里（Rodri）也相继离队。在上星期天（16日）的社区盾，曼市更是以0比3惨败给阿申纳，在新季前遭遇当头一棒。

在帮助西班牙夺得美加墨世界杯冠军后，曼市功勋中场罗德里今夏转投巴塞罗那，回归祖国。他的离队让曼市本就不富裕的中场雪上加霜。（路透社）

麦克马纳曼：曼市状况与利物浦类似

曾效力曼市两个赛季，并于2005年在该球会退役的麦克马纳曼认为，曼市本季的情况有点像失去萨拉赫等功勋球员的利物浦，但须等到转会日期截止后才能做评判。

“曼市人来人往的规模非常大，这还没算上瓜迪奥拉和马雷斯卡（Maresca）相关变动……我在等尘埃落定，看他们买谁、放谁走，然后才能真正评价这支球队。”

他补充道：“这支球队很出色，也买了一些很好的球员。但他们失去了大量经验丰富的球员，失去了造就他们伟大的那些东西。有时候，签一个新球员，让他在英超立刻打出名堂，并不容易。

“去年利物浦就是这样，一些新援、大牌引援并没有拿出最好状态。适应英超需要时间，因为这是一个非常非常难踢的联赛。”

在分析英超格局之余，麦克马纳曼也谈到此行。他说本地球迷很难远赴安菲尔德看球，更少有机会见到现役球员，因此球队名宿的到访是连接俱乐部与球迷的桥梁。

按照计划，他当日还会参加渣打银行与ActiveSG足球学院联合开办的足球训练营活动，与近百名7岁至13岁的足球小将一起互动、踢球。