2026/27年赛季的英超联赛将在新加坡时间星期六（8月22日）敲响战鼓，上季季军“红魔”曼联（Manchester United）将在客场挑战升班马赫尔（Hull City）开启新赛季的征程，新帅卡里克（Carrick）能否将短暂的“复兴”化为稳定的争冠实力，都将从这场揭幕战开始接受检验。

上赛季红魔基本处于单线作战状态，球队爆发出的战斗力令人眼前一亮。但新赛季情况截然不同，英超、欧冠、足总杯和联赛杯四线并进，比赛场次较上季的40场暴增，对红魔阵容深度和轮换能力提出了极高要求。

不过，红魔今夏并没有像其他争冠对手般大举烧钱，而是仅针对中场进行重点调整。但换个角度看，除了巴西中场卡塞米罗（Casemiro）离队，其实红魔上季的班底已经逐渐稳定，阵容没有经历大规模更迭，稳定性也是一种优势。

新援蒂勒曼斯（Tielemans）和安德烈·桑托斯（Andrey Santos）的加入，加上布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）、伤愈回归的芒特（Mount）及持续成长的迈努（Mainoo），红魔中场的选择明显更加丰富。

蒂勒曼斯（右）加盟曼联，让球队的中场选择更丰富。（路透社）

锋线方面，季前赛表现亮眼的喀麦隆前锋姆伯莫（Mbeumo），取代受伤的塞斯科（Sesko）担任首发中锋，几乎是板上钉钉之事。考虑到迪亚洛（Diallo）在季前赛都出任右边锋，意味着库尼亚（Cunha）将与多尔古（Dorgu）竞争左边锋的位置。

曼联后防深度成隐忧

整个夏天，红魔共进行六场季前热身赛备战，并交出三胜一和两负的成绩单。其中，红魔以2比1逆转体育马德里（Atletico Madrid），战平巴黎圣日耳曼（PSG）以及在点球大战击败利兹（Leeds），但末仗却以2比4不敌体育米兰（AC Milan），可见后防才是球队较令人担忧的环节。

红魔三大后卫马圭尔（Maguire）、利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）和德利赫特（De Ligt）都不能长期保持健康稳定，而约罗（Yoro）和一众小将还需要时间成长，以及左边路卢克·肖（Luke Shaw）的健康问题，后场轮换深度是最大问题。

马圭尔（左二）曾在对体育米兰时破门，但仍无法改写曼联输球的结局。（路透社）

此外，红魔上季进攻组织高度依赖费尔南德斯，一旦这名队长被对手针对性盯防，缺少第二稳定进攻发起点的曼联，攻坚容易陷入停滞。这些都是卡里克新赛季需要解决的问题。

九年后再战赫尔 卡里克拒绝轻松论

根据赛程安排，红魔首轮在客场对垒赫尔后，第二轮将回到主场对阵伊普斯维奇（Ipswich），连续两轮对战升班马。英国《天空体育》称，红魔的赛程是全联赛最轻松的，但卡里克怒斥这一说法荒谬，并坚称英超没有轻松开局。

卡里克提醒道：“首先，在英超联赛，开局绝对不会轻松。我觉得开局会很困难，你不能好高骛远。作客对英超新军绝对会非常难打，我过去经历过，所以我们完全了解风险，将为周六的情况做好充足准备。说什么轻松开局并不可取，我想很多人都这么觉得，但这很荒谬，我完全不同意。”

升班马都在夏窗加大投入更新阵容，赫尔花费超过8000万英镑（约1亿3865万新元），伊普斯维奇更突破1亿英镑大关。卡里克说：“这就是新赛季的奇妙之处，那些刚升入英超的球队，他们的阵容有很大变化，与这些球队交锋总是一种挑战。我们完全了解，会在体能和心理上做好准备。”

红魔上次与赫尔交手已经是2017年的事情，当时拉什福德（Rashford）与卡里克都还以球员身份首发登场。九年之后，当年的中场老将卡里克如今已经站在场边指挥球队，为这场比赛增添一层特别的意味。