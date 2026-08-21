新赛季英超联赛将于新加坡时间星期六（8月22日）凌晨揭幕，卫冕冠军“炮兵”阿申纳（Arsenal）主场迎战升班马考文垂（Coventry）须赢得漂亮，才能够证明自己有卫冕的能力。



在连续三个赛季屈居亚军后，炮兵上赛季终于如愿登上英超冠军宝座。对于炮兵老球迷来说，这一等更是长达22年。阿申纳上一次在英超登顶还要追溯到2004年，当时出生的婴儿现在都已是成年人。

炮兵主要竞争对手仍存诸多疑问

在本季英超开战之际，阿申纳被博彩公司列为夺冠最大热门。从目前形势来看，他们也确实看起来有卫冕的能力，尤其是在主要竞争对手仍存在诸多疑问的情况下。

随着功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）在上赛季末结束他在曼市（Manchester City）长达10年的辉煌生涯，近几个月的“蓝月亮”给人一种面目全非的感觉，不仅主帅换成了前“蓝军”切尔西（Chelsea）教头马雷斯卡（Maresca），好几名球队核心人物，如贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）、斯通斯（Stones）和罗德里（Rodri）等人也都相继离队。

更糟的是，他们在上周末被视为英超前哨战的英格兰社区盾赛中以0比3惨败给阿申纳。

至于炮兵其他主要的竞争对手，上赛季英超排名第三的曼联（Manchester United），本季至今没有任何重大引援；利物浦（Liverpool）和切尔西（Chelsea）则和曼市一样经历换帅，季前友谊赛的表现也一般。

昔日纽卡斯尔中场悍将吉马良斯刚加盟阿申纳不久，就随队夺得了社区盾冠军，但他在该场比赛疑似受伤，本仗上阵成疑。（路透社）

值得一提的是，阿申纳在社区盾以3比0大胜曼市，不仅向其他追赶者发出了强烈的争冠宣言，分别从纽卡斯尔（Newcastle）和比利时球队布鲁日（Brugge）引进的新援——中场吉马良斯（Guimaraes）和边锋佐利斯（Tzolis）也都在这场比赛中表现亮眼，令人充满期待。只是吉马良斯在这场比赛被换下后被拍到冰敷自己的脚，本仗能否上场还是未知数。

谈到新赛季，炮兵主帅阿特塔（Arteta）说：“现在，我们一切从零开始，我们必须再次证明自己有能力达到那个位置。

“我们需要展现出那种渴望，以及比上赛季、一个月前，甚至是一周前更进一步的雄心。

“我们的目标是赢得尽可能多的重要冠军。我们需要做的，就是确保每天都能点燃球员和教练团队的斗志，让他们始终保持这样的状态。”

他补充说：“球员们必须成为最好的自己。我感觉自己状态焕然一新，充满能量，也已经准备好再次出发。现在，就像是在自己的内心里培养出一头野兽，渴望再次经历那段征程，而你也清楚自己必须付出什么，才能做到这一点。”

作为上赛季的英超冠军，阿申纳本季无疑是被追赶的一方，而阿特塔显然乐在其中。他说：“如果让我选择，我希望成为第一名，希望成为被追赶的球队，希望能掌握自己的未来，而不是取决于别人。”

对于这支北伦敦球队而言，在经历多年屡次与冠军擦肩而过，甚至一度被怀疑心理素质后，最终夺得英超冠军，无疑是一个释怀的时刻。

阿特塔认为，球队经受住了此前对意志力的考验，将有助于他们力争自1930年代以来，首次连续两个赛季赢得英超冠军。



他说：“我感觉很好。感觉不一样了，希望是变得更好。我比以往任何时候都更加兴奋，也比以往任何时候都更加渴望成功……我毫不怀疑我们的球员都有这样的渴望。现在，我们要做的就是每天都保持这样的态度和动力。”

考文垂在主帅兰帕德的带领下，本季将时隔25年后再战英超。（路透社）

考文垂时隔25年回归英超 主帅兰帕德吁球员拿出勇气

考文垂则是时隔25年后重返英超，他们的主帅兰帕德（Lampard）也是在离开英超赛场三年后回归。兰帕德上一份在英超的工作是在旧东家切尔西担任临时主帅，那是他第二次执掌“蓝军”教鞭，可惜短短两个多月后就被解雇。

考文垂是英超创始球队之一，但他们自2001年降级后就持续沉沦，甚至在2017－18赛季一度降入英格兰第四级联赛。他们还曾因为涉及财务问题，两度被迫与其他球会共用主场。因此，他们本季能重返英格兰顶级联赛，实属令人振奋的励志故事。

虽然兰帕德承认，这段令人鼓舞的故事未必会有个圆满的结局，但他还是呼吁球员在这场对阵上季冠军阿申纳的英超回归战中表现出勇气，不要留下任何遗憾。

他说：“在对阵阿申纳或任何实力强劲的球队后，我最不希望出现的，就是因为我们的比赛方式而感到后悔，或者觉得我们没有倾尽全力。”