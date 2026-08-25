（路透电）根据洛杉矶郡法医办公室星期一（8月24日）公布的尸检结果，孟菲斯灰熊队（Memphis Grizzlies）前锋布兰登·克拉克（Brandon Clarke）去世时体内含有海洛英、可卡因、吗啡，以及多种处方药成分。

他的死亡被官方裁定为意外事故。法医认定海洛英和可卡因的药物作用是导致他死亡的直接原因，“多种处方药物的联合效应”则被列为“其他重要情况”。

今年5月11日，年仅29岁的克拉克被发现倒在洛杉矶圣费南多谷（San Fernando Valley）一处住宅的卧室中失去知觉，随后赶到现场的急救人员当场宣布他死亡。

现场首批响应的急救人员说，他们在现场发现大麻制品、电子烟设备、注射器、化解鸦片药效的“解毒剂”（Narcan），以及一种不明“白色粉末状物质”。

星期一正式公布的尸检报告，和两个多星期前法医发布的初步声明内容大致相同。

在先后效力于圣何塞州立大学和贡萨加大学后，克拉克在美国职业篮球赛（NBA）的整个七年职业生涯均在灰熊度过。在累计出战的309场比赛（50场首发）中，他场均可以贡献10.2分和5.5个篮板，并在2019-20赛季的最佳新秀评选中高居第四位。

上赛季，克拉克受到伤病困扰，仅代表孟菲斯出战两场比赛（均在12月首发），场均得到四分和三个篮板。他在经历膝盖手术后错过赛季初期的比赛，随后又因小腿伤势缺席赛季尾声的赛事。