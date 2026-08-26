（路透讯） 利兹（Leeds）在新加坡时间星期三（8月26日）凌晨进行的英格兰联赛杯，客场2比0击败诺丁汉森林（Nottingham Forest），在四天内第二次击败对手，顺利晋级第三轮。

两队此前刚在上星期六（22日）的英超联赛中交手，当时利兹联客场1比0小胜。本场移师城市球场再战，第50分钟，詹姆斯（James）右脚破门打破僵局；第75分钟，门前混战中产生的进球最初被算作内科·威廉姆斯（Neco Williams）的乌龙球，随后官方将进球更正归属于贾斯汀（Justin）。

英超球队布伦特福德（Brentford）成为当晚进球最多的球队，他们在半场3比1领先的情况下，最终客场6比1狂胜英冠球队伯明翰（Birmingham）。

三支英超升班马晋级

考文垂（Coventry）、伊普斯维奇（Ipswich）和赫尔市（Hull City）三支英超升班马在本轮比赛中全部过关。

考文垂对阵普利茅斯（Plymouth），开场五分钟内由阿沃尼伊（Awoniyi）传射建功取得两球领先，虽一度被后者追平，但凭克拉克（Clark）和托尔普（Torp）的罚球最终以4比2战胜英甲球队。

伊普斯维奇主场3比1力克英甲的莱斯特（Leicester），努涅斯（Nunez）在第71分钟和伤停补时阶段连入两球锁定胜局。

在上周末英超爆冷2比0击败曼联后，赫尔市本场进行了11名首发的大轮换，与英冠球队斯托克市（Stoke City）在90分钟打成1比1平，最终在点球大战中5比4险胜晋级。

在其他赛事中，西汉姆（West Ham）客场以4比1大胜南安普敦（Southampton）晋级。在加的夫（Cardiff）1比2不敌诺里奇（Norwich）的比赛中，前者阵中15岁98天的青训小将诺亚·阿尼亚迪克（Noah Anyadike）首发出场，打破英格兰联赛杯历史上最年轻出场球员的纪录。这名威尔士国脚小将在下半场因抽筋被替换下场。