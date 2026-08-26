（曼彻斯特法新电） 英超豪门曼联（Manchester United）于星期二（8月25日）官方宣布，正式从布赖顿（Brighton）签下22岁的喀麦隆中场巴莱巴（Baleba）。他也是红魔在今夏转会窗口签下的第三名中场球员。

这家曾20次问鼎英超冠军的球队在官方声明中说：“在完成相关注册手续后，曼联非常高兴地确认卡洛斯·巴莱巴已正式加盟球队。”

据英国媒体报道，曼联将支付6500万英镑（约1亿1300万新元）的初始转会费，外加最高可达500万英镑的绩效浮动条款，同时布赖顿还将保留未来的二次转会分成条款。

随着他的到来，曼联今夏在重组中场的资金投入已突破1亿5000万英镑。在老将卡塞米罗（Casemiro）上赛季结束后离队的情况下，巴莱巴将与今夏加盟的比利时组织核心蒂莱曼斯（Tielemans），以及巴西国脚桑托斯（Santos）共同组成全新的红魔中场体系。

曼联在声明中说：“巴莱巴已经证明他是英超最出色的中场球员之一，在2024／25赛季中，他的场均抢断加拦截总数高居英超中场第六位，同时每90分钟推进带球次数同样名列联赛第四。”

早在一年以前，曼联在目睹巴莱巴在布赖顿的两个惊艳赛季后就曾表达过强烈的引进意向，但当时因布赖顿的高昂索价而作罢。虽然他在上赛季的整体表现略有回落，但其出色的身体素质和顽强的对抗能力依然打动老特拉福德高层。

据报道，巴莱巴与曼联签署一份为期五年、并附带一年延长选项的合约。目前他仍在从季前赛中遭遇的脚踝伤势中恢复。

巴莱巴在签约后说：“加盟我梦想中的俱乐部，这种感觉简直难以置信。在老特拉福德比赛总是很特别，但作为曼联球员在这里踢球将是一项莫大的荣幸。我迫不及待想与卡里克（Carrick）教练合作，他有丰富经验和对足球的深刻理解，是帮助我成长为顶级球员的理想导师。”

曼联足球总监威尔科克斯（Wilcox）也对新援寄予厚望，“卡洛斯是一名具备巨大提升潜力的精英级中场。他拥有的独特技术组合将极大充实我们的阵容”。

加盟球队后，巴莱巴将在主帅卡里克手下与蒂莱曼斯、桑托斯、迈努（Mainoo），以及芒特（Mount）等中场球星展开位置竞争。