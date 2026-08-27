（马德里路透电）法国球星姆巴佩（Mbappe）于新加坡时间星期四（8月27日）上演帽子戏法，帮助皇家马德里（Real Madrid）以4比1大胜皇家社会（Real Sociedad），在伯纳乌球场举行的西甲新赛季取得主场首胜。

姆巴佩在第40分钟为皇马首开纪录，随后苏契奇（Sucic）在四分钟后扳平比分。易边再战，这名法国前锋在第60分钟帮助主队重新取得领先，维尼修斯（Vinicius）在第68分钟锦上添花，随后姆巴佩在比赛结束前10分钟完成个人本场比赛的帽子戏法。

这也是主帅莫里尼奥（Mourinho）上次执教皇马主场比赛后，阔别超过13年重返伯纳乌球场夺胜。

上半场慢热遭球迷嘘声

皇马在前45分钟开局缓慢，不仅传球频繁失误，而且极易被对方反击，半场结束前看台上甚至响起球迷的嘘声。他们在下半场觉醒，展现出极其凌厉的攻势后锁定胜利。

莫里尼奥在赛后新闻发布会上说：“在嘘声和掌声中总是存在着某种公平，偶尔的嘘声对任何人都没有坏处——它能促使你成长。

“我们都知道伯纳乌的求胜欲望以及这里的球迷有多挑剔。我对球员们在压力下的反应感到非常高兴，他们在下半场踢得棒极了，我们甚至本可以攻进更多进球。”

比赛初期，皇家社会制造更具威胁的攻势。第10分钟，久保建英在禁区边缘截获对方横传球后送出直塞，奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）的近距离推射被库尔图瓦（Courtois）神勇扑出。第34分钟，戈麦斯（Gomez）的一记精彩凌空抽射擦着远端立柱飞出底线，伯纳乌看台上的球迷开始表达不满。

第40分钟，姆巴佩凭一己之力打破僵局。巴尔韦德（Valverde）在中场过后的直塞球穿透防线，姆巴佩高速插上突入禁区，扣过防守队员后左脚劲射直挂球门死角，皇马1比0领先。

但皇马防线在四分钟后再度失误，奥钱（Ochieng）折射后的皮球落到右侧的苏契奇脚下，后者稍作调整后低射破门，将比分扳为1比1。

下半场调整后迎来大胜

莫里尼奥在半场休息时换上库库雷拉（Cucurella），皇马的进攻面貌焕然一新。维尼修斯和姆巴佩拉开进攻宽度，以更具压迫性的跑位冲击对方防线。

第60分钟，姆巴佩与贝林厄姆（Bellingham）完成精妙配合，法国前锋深入禁区低射破门，帮助主队2比1重新领先。

八分钟后，贝林厄姆在底线附近的高位逼抢成功断球并送出低平传中，维尼修斯在门前轻松推射破门，将比分扩大为3比1。

第80分钟，维尼修斯送出精妙直塞穿透防线，姆巴佩挑射越过出击的门将，锁定4比1胜局的同时完成个人本赛季首个帽子戏法。