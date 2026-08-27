（路透讯）英超球队“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）与曼市（Manchester City）星期三（8月26日）联合宣布，纽卡斯尔已从曼市以一份长期合约签下西班牙中场尼科·冈萨雷斯（Nico Gonzalez）。

虽然双方未透露交易的具体财务细节，但英国媒体报道称，这笔转会的交易价值约在5200万英镑（约8984万新元）左右。

现年24岁的冈萨雷斯出自巴塞罗那青训营，上赛季从波尔图（Porto）转会加盟曼市，其间共代表蓝月亮出场59次并攻入四球。

冈萨雷斯在官方声明中说：“能来到这样一家了不起的球会，我感到非常开心。我听到的全是对这家球会和这座城市的赞美，因此我非常期待在这里生活并成为这个项目的一部分。

“此前我曾代表曼市两次在圣詹姆斯公园球场比赛，那里的氛围极其火爆，球迷非常狂热。我迫不及待地想以主场球员的身份感受这一切。”

冈萨雷斯此前曾表达希望留在曼市的意愿，但在曼市于今夏转会窗口相继签下里尔（Lille）中场布阿迪（Bouaddi）和英格兰国脚安德森（Anderson），加剧中场竞争后，他最终选择离队。他也成为继席尔瓦（Silva）、罗德里（Rodri）和赖因德斯（Reijnders）之后，今夏又一名离开曼市的中场球员。

在吉马良斯（Guimaraes）和托纳利（Tonali）等核心重磅离队后，冈萨雷斯的加入为经历大幅重组的纽卡斯尔中场注入宝贵的顶级比赛经验。

纽卡斯尔主帅雅伊斯勒（Jaissle）说：“看到尼科成为纽卡斯尔的一员我感到非常高兴。他在场上的关键位置带来极其出色的质量和精英级的经验。”

冈萨雷斯将身披纽卡斯尔的6号球衣，他也是球队今夏完成的第七笔一线队引援。