（伦敦法新电）巴西边锋萨维奥（Savio）在“热刺”托特纳姆（Tottenham）迎来梦幻首秀。他替补登场送出一球一助，让热刺在新加坡时间星期四（8月27日）进行的英格兰联赛杯第二轮比赛中，在主场以5比1大胜英冠球队查尔顿（Charlton），强势挺进第三轮。

热刺在上周末的英超揭幕战中客场0比3惨败给布伦特福德（Brentford），承受着巨大压力。不过本场回到主场，热刺迅速重整旗鼓。上半场尾声阶段，19岁小将摩尔（Moore）和索兰克（Solanke）在四分钟内先后建功，助热刺奠定2比0的领先优势。

易边再战，替补登场的后卫丹索（Danso）在第67分钟也取得进球，他登场后第一次触球便接应自由球头槌破门，将比分扩大至3比0。

随后，比赛进入萨维奥的表演时间。这名今夏以7500万英镑（约1亿2954万新元）身价从曼市（Manchester City）加盟的巴西新星，在第82分钟展现个人能力，内切连过两人后起脚射入近角，攻入热刺生涯首球。

仅仅三分钟后，萨维奥的起脚射门击中热刺队长戴维斯（Davies）的大腿折射入网，为热刺锁定胜局。查尔顿则在第87分钟由后卫劳埃德·琼斯（Lloyd Jones）利用角球头槌破门，攻入挽回颜面的一球。

Sávio scores on debut 🇧🇷

Danso's maiden strike 🎯

Spurs into Round Three 🏆



Highlights: Spurs 5-1 Charlton 🍿 pic.twitter.com/biYZ8f9i4J — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 26, 2026

热刺主帅德泽尔比（De Zerbi）赛后对萨维奥的表现赞誉有加，但也向他提出更高要求：“这对他来说是完美的一天。我已经和他谈过，并给他定下本赛季攻进10个到12个进球的目标。

“我们需要边锋贡献这个数量的进球。上赛季我们表现挣扎（最终仅排名第17位），就是因为进球数不足以支撑我们竞争更好的排名。”

下轮硬碰利物浦 罗伯逊重返安菲尔德

随着第二轮比赛结束，英联杯第三轮抽签结果已揭晓。包括阿申纳（Arsenal）、曼市、利物浦（Liverpool）等在内的九支参加欧战的英超豪强将在此阶段加入战局。

热刺在第三轮抽中客场挑战利物浦的“下下签”，这也意味着今夏刚从利物浦转投热刺的后卫罗伯逊（Robertson）将以对手身份重返安菲尔德球场。

其他焦点对决中，曼联（Manchester United）将迎战布赖顿（Brighton），阿申纳对阵伊普斯维奇（Ipswich），卫冕冠军曼市则在主场迎战诺里奇（Norwich）。