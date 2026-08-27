（伦敦综合电）尽管在世界一级方程式（F1）车手与车队积分榜上遥遥领先，领头羊马赛地车队依然获准在本赛季及下赛季获得额外的引擎升级额度。相比之下，目前在积分榜仅列第四、且本赛季尚未尝胜绩的红牛车队却因被判定拥有全场最强劲的引擎，而在此次评估中空手而归。

国际汽联（FIA）在新加坡时间星期四（8月27日）公布它新推行的“额外研发与升级机会”（ADUO）机制的首期评估结果。报告显示，马赛地获准在2026年和2027年各进行一次额外的引擎认证，并获得相应的预算上限与动力台测试额度的提升。

这一机制随着本赛季开启全新引擎时代而引入，旨在防止某一家引擎制造商在技术上确立过大优势，进而给其他竞争对手追平差距的机会。根据规则，如果某家制造商的内燃机性能在特定的评估期内，比表现最好的引擎落后至少2%，即可获得额外的升级额度。

第一阶段评估在今年5月的加拿大站结束后截止，第二阶段则在7月下旬的匈牙利站后结束。在第二阶段中，国际汽联没有发放任何额外的升级额度。

红牛自研动力单元 被认定为业界第一

根据第一阶段的评估结果，马赛地引擎处于落后标杆2%至4%的区间，因而获准在今明两年各获得一次额外升级。

至于奥迪、法拉利和本田，由于他们的引擎性能差距均在落后最强引擎4%以上，因而获准在今明两年各获得两次额外升级。

在10支参赛车队中，马赛地目前为四支车队提供引擎（包括目前排名第三、赢得过去两站冠军的迈凯伦）；法拉利供应三支车队；奥迪与本田各供应一支。

红牛车队并未在报告中被提及。这意味着红牛与红牛二队所使用的红牛自研、并与福特（Ford）合作开发的动力单元，被国际汽联判定为全场性能最强的“标杆引擎”。这也是红牛车队在迎来首个自制动力单元赛季后，首次在技术层面上被认定为行业第一。

❗️ For the second ADUO period, no additional upgrades were granted to F1's engine manufacturers.



Here are the total upgrades awarded across period one and two, to be used in 2026 and 2027: pic.twitter.com/8VrSmAJmVD — The Race (@wearetherace) August 26, 2026

马赛第领跑积分榜却迎利好 红牛表惊讶

然而，这一评级结果却在赛道内外引发巨大争议。在本赛季已进行的12站比赛中，马赛地车队表现极具统治力，包揽开季前六站的冠军，其19岁的意大利超新星安东内利（Antonelli）更是豪取过五连胜。目前在车队积分榜上，马赛地领先次席的法拉利87分，而红牛则落后马赛地高达239分。

事实上，早在第一阶段评估结果于6月私下流出时，红牛车队就曾表达强烈担忧，并向国际汽联要求澄清，指责这一机制可能让原本就处于优势的对手获得更大的技术开发先机。

红牛的四届世界冠军车手维斯塔潘（Verstappen）当时直言：“我们听到这个消息时都有些惊讶。这相当于给更强的对手赋予进一步开发引擎的优势。”

面对业界的广泛质疑，国际汽联单座赛车事务总监汤巴齐斯（Tombazis）说，相关分析是“彻底且详尽”的，国际汽联对结果充满信心。

汤巴齐斯说：“这是ADUO机制实施的第一年，我们自然会在未来与各引擎制造商进行讨论后，逐步完善相关的评估细节。”