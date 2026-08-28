（伦敦法新电）英格兰老将维尔贝克（Welbeck）在新加坡时间星期五（8月28日）举行的英格兰联赛杯第二轮比赛中，斩获加盟切尔西（Chelsea）后的首个进球，帮助蓝军在主场以2比0击败第三级别球队卢顿（Luton Town）挺进联赛杯第三轮。

在星期二（25日）英超揭幕战中，凭借佩德罗（Pedro）、帕尔默（Palmer）与罗杰斯（Rogers）前场三叉戟的亮眼表现，切尔西以3比2客胜富勒姆（Fulham），为新帅哈维·阿隆索（Xabi Alonso）的蓝军生涯斩获开门红。

而在本场比赛中，35岁的前锋维尔贝克展现出了他作为经验补充的价值。在上半场双方互交白卷后，他在下半场第50分钟接获古斯托（Gusto）的传中头球破门，打破场上僵局。

在谈及自己能为近年来缺乏经验的切尔西阵容带来什么时，维尔贝克笑说：“我把球队的平均年龄提高了一点点！那是丰富的比赛经验、在各种不同更衣室待过的经历，以及懂得什么样的更衣室是优秀的，懂得如何去实现特别的目标。”

随后，埃斯特旺（Estevao）送出的传中制造了奥多芬（Odoffin）第79分钟的乌龙球，彻底杀死了比赛悬念。切尔西将在联赛杯第三轮主场迎战利兹（Leeds）。

在门将位置上，由于桑切斯（Sanchez）在对阵富勒姆时屡出失误，年轻门将潘德斯（Penders）本场获得首发机会。此外，切尔西接近从阿斯顿维拉（Aston Villa）签下阿根廷国门马丁内斯（Martinez），而马丁内斯的国家队队友恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）本场未进入大名单，据悉他已接近转会加盟曼市（Manchester City）。

主帅阿隆索说：“我们希望在各个方面都拥有一支完整的阵容——在质量、个性、年轻与经验丰富等各个维度上——这样年轻球员能获得帮助并继续成长，我对球员们的能量和心态感到非常满意。”

在当晚的另一场比赛中，阿贝罗亚（Arbeloa）执教的富勒姆以3比0轻取温布顿晋级。埃米尔·史密斯·罗（Emile Smith Rowe）与穆尼斯（Muniz）上半场的进球帮助富勒姆锁定优势；下半场从皇家马德里（Real Madrid）转会而来的加西亚（Garcia）替补登场攻入两场比赛中的第二球。他们将在第三轮客场挑战西汉姆（West Ham）。