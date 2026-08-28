（摩纳哥城综合电） 欧冠 联赛阶段抽签在新加坡时间星期五（8月28日）凌晨揭晓，卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG）将迎战巴塞罗那（Barcelona）与曼市（Manchester City）；而15次夺冠的纪录保持者皇家马德里（Real Madrid）则将碰上国际米兰（Inter Milan）与阿申纳（Arsenal），强强对话令人期待。

欧冠于2024至2025赛季推出联赛阶段赛制，如今已进入第三个赛季。由恩里克（Enrique）执教的PSG，今年5月在欧冠决赛的点球大战中击败英超冠军阿申纳，成功卫冕。来到本届，这支法甲豪门将在联赛阶段主场迎战巴塞，随后客场挑战曼市。

大巴黎的其余对手还包括罗马（Roma）、阿斯顿维拉（Aston Villa）、加拉塔萨雷（Galatasaray）、比利亚雷亚尔（Villarreal）、斯洛万布拉迪斯拉发（Slovan Bratislava）以及科莫（Como）。

而皇马将主场迎战国米，并做客伦敦挑战阿申纳。皇马其余对手还有艾恩德霍芬（PSV Eindhoven）、罗马（Roma）、莱比锡红牛（RB Leipzig）、顿涅茨克矿工（Shakhtar Donetsk）、林茨（LASK）以及AEK雅典（AEK Athens）。

值得一提的是，对国米一役，皇马新帅莫里尼奥（Mourinho）将对阵旧主。莫里尼奥曾在2008年至2010年执教国米，并率队在2010年夺得欧冠冠军。此后，这名“天选之人”辗转西甲、英超、意甲、土超，并在今年6月回归西甲，二度出任皇马主帅。

另一方面，六届欧冠冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的焦点赛事包括主场迎战阿申纳，以及客场分别挑战体育马德里（Atletico Madrid）与曼联（Manchester United）。

此外，由新帅伊拉奥拉（Iraola）掌舵的六届欧冠冠军利物浦（Liverpool），联赛阶段的重头戏包括对阵国米与体马。

英超西甲各五队参赛 阵容并列本届最多

英超与西甲是本届赛事阵容最庞大的两个联赛，各有五支球队参赛。代表英超出战的球队为阿申纳、曼市、曼联、维拉与利物浦；西甲则由巴塞、皇马、比利亚雷亚尔、体马与皇家贝蒂斯（Real Betis）出战。

离开欧洲顶级赛场两个赛季后，曼联此番回归即抽中棘手对阵，包括客场挑战体马，以及主场迎战拜仁与罗马。

联赛阶段将于9月8日拉开序幕，36支球队将角逐八轮联赛阶段赛事，赛程持续至明年1月27日。

在抽签之前，作为嘉宾到场的法国传奇前锋亨利（左）从欧足联主席塞弗林（右）手中接过欧足联主席奖奖杯，成为这项欧洲足坛“终身成就奖”的得主。（法新社）

淘汰赛阶段将于明年2月展开，决赛定于6月5日，在体马主场大都会球场（Metropolitano Stadium）举行。这将是大都会球场第二次承办欧冠决赛，它此前曾于2019年见证利物浦以2比0击败“热刺”托特纳姆（Tottenham Hotspur）夺冠。

不过，体马的赛程可不轻松，抽中本届赛事最艰难的联赛阶段对阵之一，除了要主场迎战拜仁与曼联，还须客场挑战利物浦。

另外，在抽签进行前，曾效力阿申纳的法国传奇前锋亨利（Henry）获颁欧足联（UEFA）主席奖，这相当于欧洲足坛的“终身成就奖”。