2026-27赛季英超将在星期天（8月30日）凌晨迎来焦点战，“热刺”托特纳姆（Tottenham）主场迎战“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）。对于刚刚经历大换血的双方而言，这不仅是检验新阵容磨合程度的重要一役，也是两队争取新赛季联赛首胜、重振士气的关键战。

两队今夏都经历阵容巨变，但首轮表现却截然不同。热刺的新援尚未完全融入体系；喜鹊则在经历多名核心离队和换帅的动荡夏天后，展现出令人意外的韧性。

不过，这场比赛最大的焦点无疑是托纳利（Tonali）。意大利中场于2023年从体育米兰（AC Milan）加盟喜鹊，虽然期间因禁赛缺席了大部分比赛，但复出后重新成为球队核心。如今仅过了一个夏天，他就要披上热刺战袍面对旧主，这场“倒戈战”自然格外引人注目。

面对昔日队友与球迷，托纳利能否助新东家热刺拿下新赛季英超首胜，备受关注。（路透社）

除了托纳利，热刺今夏加大投资力度引进多名新援，希望在新帅德泽尔比（De Zerbi）带领下摆脱过去两个赛季的阴影。就在比赛前夕，热刺又从曼市（Manchester City）租借埃及前锋马尔穆什（Marmoush），进一步补强锋线。

然而，纸面实力并不能马上转化成比赛表现。热刺首轮作客布伦特福德（Brentford）便以0比3完败，遭遇当头棒喝，而且全场在进攻组织和防守配合方面都显得生疏。德泽尔比的战术理念与新援之间仍需时磨合，这也是热刺目前最大的隐忧。

好消息是，热刺在星期四（27日）的英格兰联赛杯第二轮，以5比1大胜英冠球队查尔顿（Charlton），找回信心。德泽尔比赛后点名传射建功的赢球功臣萨维奥（Savio），认为这名巴西边锋能助热刺扭转颓势，并为他设下赛季进10球至12球的目标。

喜鹊新帅：热刺是一支顶级球队

面对主力相继被挖角的困境，纽卡斯尔新帅雅伊斯勒迫切需要带队重整旗鼓。（法新社）

喜鹊同样不轻松，今夏接连失去托纳利、戈登（Gordon）、吉马良斯（Guimaraes）和特里皮尔（Trippier）等重要球员，过去几个赛季建立的核心框架几乎被重新拆解，新帅雅伊斯勒（Jaissle）必须在短时间内重新建立球队体系。

从首轮表现来看，喜鹊已经给出积极信号。面对利物浦，喜鹊两度取得领先，最终仅以2比2收场。虽然未能拿下三分，但球队展现出来的拼劲和反击威胁，证明这支“新喜鹊”并非没有竞争力。

谈到周末客场挑战热刺，雅伊斯勒坦言：“这会很困难，尤其是当对手签下很多新球员时，很多事情都可能发生变化，这会让我们的准备工作变得更加棘手。我们必须承认，我们面对的是一支顶级球队，热刺会为积分榜前列的位置而战。不过，这对我们来说会是一次很好的挑战，我不会改变自己的比赛思路。”