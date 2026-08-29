英超豪门“红魔”曼联（Manchester United）将在新加坡时间星期天（8月30日）晚上回到主场老特拉福德，连续第二个周末面对联赛升班马的挑战。这一次，他们的对手是时隔一年重返英超的伊普斯维奇（Ipswich）。

在新赛季首轮揭幕战中，曼联客场意外两球不敌另一支升班马赫尔市（Hull City），历史上首次在顶级联赛中输给后者。

而由奥尼尔（O’Neil）执教的伊普斯维奇则表现惊艳，凭借前锋克拉克（Clarke）第90分钟对阵旧主桑德兰（Sunderland）的绝杀，以2比1抢下新赛季开门红。

曼联主帅卡里克（Carrick）在上赛季回归曼联，当时球队在21场比赛后仅排名第七。然而，他迅速扭转乾坤，率领球队在最后17场联赛中豪取12胜，奇迹般夺下联赛季军。这不仅是曼联自2022至23赛季以来的英超最高排名，也为老特拉福德重新注入了久违的凝聚力。

不过，尽管红魔在今年夏天的转会窗中动作频频，包括在近日以总价7000万英镑（约1亿2100万新元）从布赖顿（Brighton）重金签下中场巴莱巴（Baleba），新赛季依然未能避免首战“翻船”。

伊普斯维奇豪掷亿元见成效

与曼联的阴霾形成鲜明对比的是，伊普斯维奇的回归之战风光无限。上一次征战英超（2024至25赛季）时，他们在38场联赛中仅获四胜，排名第19惨遭降级。

上赛季，他们在功勋教头麦肯纳（McKenna）的带领下夺得英冠亚军，在降级仅一年后便重返英超。今夏，麦肯纳出人意料地决定暂时隐退，俱乐部不得不紧急聘请曾执教狼队（Wolves）的奥尼尔接掌帅印。为了避免重蹈覆辙，伊普斯维奇在夏窗砸下超过1亿英镑补强，首轮即有七名新援登场。

这些高额投资迅速收到了回报，首轮2比1力克桑德兰的胜仗让全队士气大振。不仅如此，他们还于英格兰联赛杯以3比1淘汰了莱斯特（Leicester）晋级，势头正盛。

尽管曼联在揭幕战的表现令人大失所望，但回到老特拉福德，在主场球迷的支持和历史交锋连续七场不败的底蕴下，红魔有望止跌反弹。

气势正盛的伊普斯维奇必将给红魔制造不小的麻烦，但凭借更佳的球员个人能力和主场之利，曼联理应能在一场拉锯战中惊险带走三分。

新帅率队 蓝军料难擒海鸥

离开皇马的主帅阿隆索，在切尔西的首个赛季迎来完美开局。（路透社）

在星期天晚进行的另一场焦点比赛中，英超豪门“蓝军”切尔西（Chelsea）将坐镇主场迎来“海鸥”布赖顿的强劲挑战。

目前，切尔西在后罗塞尼尔（Rosenior）时代取得完美开局，先后在联赛和联赛杯中击败富勒姆（Fulham）与卢顿（Luton Town）。在新帅哈维·阿隆索（Xabi Alonso）的带领下，剑指各项赛事三连胜。

然而，来访的布赖顿在主帅许尔策勒（Hurzeler）的带领下同样处于极佳状态。海鸥新赛季前三场比赛中赢下两场，且在英超和欧协联双线作战中轰入八球并一球未失。

值得一提的是，布赖顿堪称切尔西近年的“克星”，在双方过去四次各项赛事的交锋中，海鸥军团保持全胜。不过，在历史交锋的总成绩上，切尔西仍以16胜5平6负占据上风。

两支近期进攻火力全开的队伍在斯坦福桥相遇，这注定会是一场极具观赏性的对攻战。

尽管布赖顿近年在斯坦福桥屡有佳绩，但阿隆索麾下极具活力的进攻火力很有机会攻破客队大门。不过，总的来说，海鸥军团顽强的战术执行力应能帮助他们从客场收下平局全身而退。