（伦敦路透电） 世界一级方程式赛车（F1）世界冠军兰多·诺里斯（Lando Norris）在星期六（8月29日）宣布与迈凯伦车队完成续约，新合同将至少延伸至2030年底。这名英国车手说，他非常乐意在这个感觉像家一样的车队结束他的职业生涯。

现年26岁的诺里斯此前接连赢下了匈牙利站和荷兰站的胜利。他是在沃金工厂举行的车队“亲友日”活动中，向迈凯伦全体员工公布这一重磅消息。

迈凯伦车队说，合同中还包含在2030年后再续约多年的选择权。为了庆祝这次续约，车队还将上赛季的MCL39赛车送给诺里斯——他因驾驶这台赛车，成为了继哈密尔顿（Hamilton）在2008年之后，迈凯伦首名斩获世界冠军的车手。

早些时候接受媒体采访时，诺里斯说，这份新合同的签订对于提升车队士气和动力而言正值完美时机，不过此前媒体报道中提及的一些合同金额数字并不属实。

诺里斯说：“目前我真的没有任何理由去产生去其他地方的想法，我甚至希望我的整个职业生涯都在迈凯伦度过，因为我在这里很开心，我不想做出改变。

“在困境中我想与迈凯伦并肩作战，在顺境中我想与迈凯伦共享胜利。所以，如果在职业生涯结束时我能说迈凯伦是我效力过的唯一一支车队，我会感到非常非常高兴。”

诺里斯于2017年作为测试与模拟器车手加入迈凯伦，并于2019年完成F1正赛首秀。如今，他已代表这支卫冕车队斩获13座分站冠军和18个杆位。

迈凯伦车队领队斯特拉（Stella）说：“这次续约带给我们至关重要的连续性，也巩固我们对共同发展方向的信心。拥有他和奥斯卡（皮亚斯特里，Piastri），我们知道我们不仅拥有围场内最强的车手搭档之一，还拥有一支极其团结紧密的团队。”

薪资上涨但仍不及维斯塔潘与哈密尔顿

部分媒体报道推测，这份新合同将使这名英国车手在F1薪酬榜上升至第三位，仅次于红牛车队的维斯塔潘（Verstappen）和法拉利车队的哈密尔顿。其中有媒体甚至推测诺里斯的新年薪可能在6000万欧元（约8858万新元）左右。

当被问及与四届世界冠军维斯塔潘和七届世界冠军哈密尔顿的薪资水平时，诺里斯笑着回答：“我觉得我确实应该拿那么多。

“但遗憾的是，实际数字绝对没有网上看到的那么高……当然，就像任何工作在续约时都会上调薪水一样，这次确实涨了一些，但绝对达不到刘易斯（哈密尔顿）或马克斯（维斯塔潘）的水平。在某种程度上，我也确实不该拿那么多，因为我在职业生涯中取得的成就还没法和他们相比。

“我正在为此努力。我不知道我的下一次续约或重新签约会是什么时候，希望有一天我也能达到那个水平。我也梦想着能看到网上报道的那些数字，我会继续为之努力的。”

诺里斯还坦言，虽然有其他车队对他表达过兴趣，但他从未向对方回应过意向，因为离开去其他任何地方都会让他觉得是一种背叛。“事实上，这是我职业生涯迄今为止做出的最轻松的一个决定。”