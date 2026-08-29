英超揭幕战的剧情再次上演，“红军”利物浦在星期六（8月29日）进行的新赛季首个主场英超比赛中以2比2逼和诺丁汉森林（Nottingham Forest），没能如愿为新主帅伊劳拉（Iraola）取得首胜。

两队在揭幕战均无缘开门红，利物浦造访纽卡斯尔（Newcastle）时，两次扳平才艰难取得2比2的平局。而森林则在主场以0比1败给利兹（Leeds）后，周中的英格兰联赛杯则以0比2再次不敌利兹，遭遇两连败。

但本次客场挑战上赛季排名第五的红军，上赛季排名第16逃过降级命运的森林却率先发难。

森林两度领先 红军两次扳平

凭借瑞士边锋恩多耶（右）上半场的进球，诺丁汉森林在安菲尔德反客为主，率先取得领先。（路透社）

森林门将塞尔斯（Sels）在第24分钟大脚长传直达前场，热苏斯（Igor Jesus）得球后稳稳将球护住，随即分球找到吉布斯—怀特（Gibbs-White），后者顺势送出妙传。恩多耶（Ndoye）接球后冷静推射，球直钻球门下角，这名瑞士国脚成功为客队打破僵局。

稍后维尔茨（Wirtz）很快为利物浦破门，但送出传球的弗林蓬（Frimpong）越位在先，无缘扳平比分。

易边再战后，利物浦总算找到突破口。第60分钟，哈克波（Gakpo）转身摆脱防守球员，随后送出一记精准的横传，门前包抄的伊萨克（Isak）轻松推射空门得手。

这个进球令森林防线有些慌张，利物浦也乘势大举而上，但反而让自家后防线出现漏洞。

反击中，利物浦防线被德拉普（Delap）的一次快速界外球打了个措手不及。内科·威廉姆斯（Neco Williams）顺势起脚将球挑过出击的门将阿里森（Alisson）。虽然没有破门，但阿里森在防守时绊倒了威廉姆斯，送出罚球大礼。

吉布斯—怀特操刀稳稳罚中，助森林在第70分钟重回领先。但和上一场的走向一样，红军再次扳平。

首次代表利物浦首发出场的西班牙边锋穆尼奥斯（Munoz）在禁区边缘接球后，顺势转身起脚劲射，球蹭到了森林防守球员穆里略（Murillo）后产生些许折射，随后击中横梁下沿弹入网窝。

利物浦之后全力进攻，但没能为新帅的主场首秀取得胜利，联赛收下两连平。

伊萨克：不乏拼搏精神 仍在适应新体系

代表利物浦第10次首发登场，并攻入加盟后的个人第四个进球后，瑞典神锋伊萨克在赛后说：“我们在拼搏精神上绝对没有任何问题，上周（首轮）的比赛我们也展现了这一点。

“今天，我们同样经历了一个非常糟糕的开局。但当我们在比赛中找回节奏并起势时，那才是我们应有的竞技状态。遗憾的是，我们在那之后很快又丢了球。不过，能够在比赛中有所收获（拼下积分）总是好事。”

虽然没能取胜，但伊萨克依然感到乐观。他说：“适应全新的战术风格总是需要时间的。我们目前正在非常努力地去训练和贯彻主帅想要我们踢出的战术。一旦我们能将这套新战术执行得更完美，我深信好成绩自然会水到渠成。”