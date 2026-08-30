（伦敦综合电）在夏窗投入超过3亿英镑（约5亿1800万新元）高调引援的“热刺”托特纳姆（Tottenham），于新加坡时间星期天（8月30日）再遭打击，主场以0比2不敌“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），英超开季遭遇两连败。

据统计，这也是热刺自1974年以来，首次在联赛开局前两场面临一场未胜且一球未进的尴尬局面。更别提热刺两轮丢掉多达五球，目前积零分排名英超垫底。

在北伦敦主场进行的比赛中，喜鹊右边锋埃兰加（Elanga）几乎在开场第一分钟就取得破门，以一记吊射越过热刺门将金斯基（Kinsky），但足球在越过门线前被热刺球员及时解围。

随后，热刺展现出进攻势头，但是光打雷不下雨。他们浪费机会的代价在第62分钟到来，埃兰加漂亮地转身摆脱防守，随后在禁区内劲射破门。

到了第72分钟，维萨（Wissa）为喜鹊锁定胜局。他接到队友沃尔特马德（Woltemade）的头球摆渡后，近距离将球送入网窝。

比赛尚未结束，失望的热刺球迷便纷纷提前离场。热刺中场托纳利（Tonali）自今年7月以1亿英镑转会热刺后，首次面对旧主纽卡斯尔，成为喜鹊球迷嘲讽的对象。刚从曼市（Manchester City）转会来到热刺，完成新队首秀的马尔穆什（Marmoush）也未能建功。

热刺主帅向球迷道歉 但表示不必恐慌

对于热刺主帅德泽尔比（De Zerbi）而言，这又是一场令人难堪的比赛。这支斥巨资组建的球队上周末在新赛季首轮客场以0比3惨败给布伦特福德（Brentford）。

虽然热刺在星期四（27日）的英联赛杯次轮以5比1大胜英冠球队查尔顿（Charlton），但这场主场失利最终证明，联赛杯胜利只是热刺糟糕表现中的一次短暂回光返照。

热刺今夏转会窗投入超过3亿英镑，德泽尔比对球队阵容进行大规模改造。上赛季，热刺直到最后一轮才勉强避免降级，如今他们跌至英超垫底，无疑释放出危险信号。

为了摆脱“保级队”的名号，热刺主帅德泽尔比（右）在夏窗高调引援，但目前看来球队整体化学反应不佳，还需时间磨合。（路透社）

尽管热刺陷入困境，德泽尔比仍相信球队能够反弹，并重新赢得球迷的信任。“没有什么好恐慌的。我知道我们要往哪里走，也知道计划是什么。对于这样的结果，我要向球迷们表示抱歉。”

德泽尔比自上赛季结束以来已经签下八名球员。从热刺面对喜鹊时乏善可陈的表现来看，德泽尔比还须引进更多新援。

“对于比赛结果，我感到失望，因为在我们丢掉第一个球之前，我认为我们的表现比纽卡斯尔更好。上半场我们失去对球权的控制，因为防守方式不对，后卫和前锋之间的距离太大。”

热刺连续两季惊险保级 本季面临巨大考验

过去两个赛季，热刺均以第17名收官。在这段令人沮丧的时期，波斯特科格鲁（Postecoglou）、弗兰克（Frank），以及代理主帅图多尔（Tudor）先后被解雇。

德泽尔比在上赛季末接手热刺后，帮助球队避免跌入英冠。但这名曾执教法甲马赛（Marseille）和布莱顿（Brighton）的主帅如今也逐渐发现，要在热刺取得成功并不容易，毕竟后者自1961年以来从未夺得英格兰顶级联赛冠军，自1991年以来也从未赢得英足总杯。

波斯特科格鲁率队赢得的2025年欧洲联赛冠军，是热刺自2008年英联赛杯以来唯一一座重要奖杯。

德泽尔比说：“我们对比赛结果以及让球迷失望感到沮丧。我们正在努力成为一支伟大的球队。当我们真正成为一支球队时，我认为我们可以改变热刺过去两个赛季的故事。”

而喜鹊主帅雅伊斯勒（Jaissle）终于迎来执教球队以来的首场英超胜利。此前，这名德国教练在接替意外离任的埃迪·豪（Eddie Howe）后，在率队进行的首场比赛以2比2战平利物浦（Liverpool）。