（伯恩茅斯综合电）在新加坡时间星期六（8月29日）结束的英超比赛中，“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth）主场以1比1遭埃弗顿（Everton）绝平，开季连续两轮不胜。

继英超揭幕战以1比2不敌曼市（Manchester City）后，樱桃此役回到主场取胜欲望强烈。第41分钟，中场斯科特（Scott）在禁区内侧边缘得球后，稍作调整便低射破门，为主队先拔头筹。

樱桃随后还有射门中柱，并将领先优势守到第90分钟。眼看主队就要全取三分、拿下赛季首胜，埃弗顿中卫塔尔科夫斯基（Tarkowski）却在补时第一分钟转身抽射破门，绝平比赛。

埃弗顿自新季首战以2比0击败水晶宫（Crystal Palace）后，目前仍保持不败，而伯恩茅斯在主帅伊拉奥拉（Iraola）离任、新帅罗斯（Rose）上任后，仍在寻觅赛季首胜。

赫尔市客胜考文垂 排名升至英超第二

同日，英超迎来一场升班马之间的焦点对决。赫尔市（Hull City）延续首战2比0爆冷击败曼联（Manchester United）的强劲势头，客场以1比0战胜英格兰传奇兰帕德（Lampard）领军的考文垂（Coventry）。

这是赫尔市自2016至2017赛季以来，首次征战英格兰顶级联赛。此役，凭借米勒（Millar）第82分钟的一锤定音，他们以一球优势从客场带走三分，目前升至英超第二，仅以净胜球劣势落后同样取得两连胜的曼市。

考文垂上季夺得英冠冠军、顺利升级，结束长达25年无缘英超的岁月。在首轮以0比3惨败英超卫冕冠军阿申纳（Arsenal）后，考文垂目前以两连败跌入降级区，还在等待新季英超首胜。