（利物浦综合电）伊拉奥拉（Iraola）仍在等待执教“红军”利物浦（Liverpool）后的首场英超胜利，但球队星期六（8月29日）2比2战平诺丁汉森林（Nottingham Forest）的表现，足以让这名西班牙主帅更加确信，面貌一新的红军正逐渐打下基础。

作为伯恩茅斯（Bournemouth）旧帅，伊拉奥拉今夏接手球队，任务是带领这支饱受上赛季卫冕失败打击的球队重新振作。利物浦在2025年夺冠后，上赛季投入创英超纪录的4亿4600万英镑（约7亿7000万新元）引援，但最终排名跌至第五位。

伊拉奥拉的任务是让利物浦重返英格兰之巅，并重新找回昔日令安菲尔德球场成为欧洲最令对手畏惧主场之一的比赛强度。

为此，这名主帅给出的答案不是保守。他希望球队采取主动，快速进攻并持续施压。这种风格应该会得到球迷的认同，毕竟他们过去多年习惯观看旧帅克洛普（Klopp）的“重金属足球”，随后又经历了斯洛特（Slot）两年相对稳健的执教。

不过，这一转变仍在进行中。诺丁汉森林由恩多耶（Ndoye）攻入的首球，源自一次直接的快速反击，而上半场比赛长时间节奏缓慢，也令伊拉奥拉感到沮丧。

他说：“我认为我们下半场进步了很多。我们的比赛强度高了很多，处理球速度更快，也更具侵略性……但这些还不足以让我们赢下比赛，我认为我们必须为上半场的表现负责。”

下半场开始后，利物浦的表现明显有所改善。伊萨克（Isak）在比赛刚过一小时后不久扳平比分，随后新援穆尼奥斯（Munoz）在比赛末段攻入第二个扳平球。

西班牙边锋穆尼奥斯（前）曾效力于西甲皇家马德里和奥萨苏纳，并在今年6月登陆安菲尔德。（路透社）

此前，穆尼奥斯还在首轮制造罚球，最终队友索博斯莱（Szoboszlai）一蹴而就，帮助红军以2比2惊险踢和纽卡斯尔（Newcastle）。

在英超首轮赛中，穆尼奥斯争取到罚球机会，队友索博斯莱（图）一蹴而就，绝平了纽卡斯尔。（法新社）

伊拉奥拉说：“我认为维克托（穆尼奥斯）两场比赛的表现都非常好。一切并非完美，但他一直在努力，一次又一次地尝试。我非常喜欢边锋具备这样的特质……他始终能够制造威胁，在防守方面也给了我们很大帮助。”

利物浦慢热成隐患 或将迎来巴尔科拉

对伊拉奥拉而言，更令人担忧的是利物浦慢热的倾向——这一问题从上赛季延续至今。虽然连续第二场比赛在落后的情况下展现出韧性并最终扳平，让伊拉奥拉备受鼓舞，但他认为更深层的问题在于球队无球状态下的表现。

他说：“上半场我们在无球状态下太被动，球员之间的距离太大，也变得有些安逸……当我们提高比赛强度后，我们赢下更多对抗，也开始更快、更好地发动进攻。无球状态下缺乏强度已经伤害了我们。”

尽管开季仍未尝胜果，安菲尔德目前并没有出现恐慌情绪。伊拉奥拉一直强调，战术上的转变需要时间，而他要求球队提高比赛节奏，也不可能在一夜之间就完全掌握。

球队也将迎来新援。据英国媒体报道，利物浦已经敲定从欧冠冠军巴黎圣日耳曼（PSG）签下法国边锋巴尔科拉（Barcola）的协议。这名23岁球员的速度和直接冲击能力，被认为非常适合伊拉奥拉的高强度战术体系。

法国国脚巴尔科拉据报已经抵达利物浦进行体检，将和红军签下五年长约。（路透社档案照）

目前，利物浦仍处于希望与进步之间。比赛的观赏性正在提升，但胜利仍迟迟未至。伊拉奥拉说：“确实，我们连续两场比赛都曾处于落后，并最终追回来。

“但归根结底，真正能够带来差别的是胜利和三分。我喜欢我们下半场的表现，我们本有能力完成逆转，但最终只拿到一分，确实令人沮丧。”