新加坡时间星期天（8月30日）晚上的英超第二轮上演一场进球大战，“蓝军”切尔西（Chelsea）在主场以4比3击退布赖顿（Brighton），终结交手四连败，同时豪取新赛季英超二连胜，暂列积分榜第三。

蓝军新赛季开局势头强劲，首轮联赛主场以3比2击败富勒姆（Fulham），随后又在英格兰联赛杯以2比0战胜卢顿（Luton），取得两连胜。此役，同日官宣加盟的新门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）马上就迎来首秀。

比赛仅进行四分钟，蓝军便获得角球机会，布赖顿门将维尔布鲁根（Verbruggen）在解围时出现失误，不仅没有将球踢远，还与队友发生碰撞。蓝军中场拉维亚（Lavia）及时跟进推射入空门，助队以1比0取得梦幻开局。

第14分钟，蓝军新援罗杰斯（Rogers）在边路带球突破，成功摆脱两名防守球员后横传禁区，队友内托（Neto）及时插上以外脚背破门，让蓝军将优势扩大至2比0。

蓝军第32分钟再下一城，若昂·佩德罗（Joao Pedro）接队友横传后，跟进低射攻破旧东家布赖顿的龙门，让球队以3比0领先。不过，布赖顿第35分钟通过亚尔库耶（Yalcouye）补射破门，半场将比分追至1比3。

蓝军前锋若昂·佩德罗（中）攻破老东家龙门，助球队扩大优势。（路透社）

易边再战，格罗斯（Gross）迫使佩德罗自摆乌龙，让布赖顿将比分改写为2比3，比赛重新充满悬念。第74分钟，帕尔默（Palmer）中路得球连过两人后远射破门，助蓝军将优势拉开至4比2。

布赖顿在伤停补时展现韧性，格罗斯最后阶段头球破门，但蓝军最终守住优势，在主场以4比3惊险拿下胜利。虽然全场做出四次扑救，但马丁内斯仍被对手三度攻破十指关，蓝军首秀并不算完美。

布伦特福德战和利兹 桑德兰小胜富勒姆

同时进行的另两场比赛，布伦特福德（Brentford）在客场以1比1战和利兹（Leeds），桑德兰（Sunderland）则在主场以1比0小胜富勒姆。

作客的布伦特福德上半场第41分钟凭借翼将沙德（Schade）取得领先，但利兹的卡尔弗特-卢因（Calvert-Lewin）下半场第79分钟门前包抄轻松破门，两队最终以1比1握手言和。

桑德兰则靠伊西多尔（Isidor）第75分钟的进球，主场以1比0送富勒姆二连败，自己则从上轮败仗中反弹，暂时升至积分榜第11名。