（伯明翰法新电）在阿申纳（Arsenal）凭萨卡（Saka）的进球，于新加坡时间星期二（9月1日）凌晨客场1比0力克阿斯顿维拉（Aston Villa）后， 阿申纳主教练阿特塔（Arteta）表示，球队终结比赛的能力将是炮兵本赛季进行英超卫冕的关键所在。

在维拉公园球场（Villa Park）举行的这场比赛中，萨卡在下半场第59分钟近距离推射破门，帮助卫冕冠军阿申纳取得新赛季开局的两连胜。上赛季阿申纳曾在此地折戟，因此阿特塔对球队本场硬朗的啃下胜利表示兴奋。

阿特塔赛后受访时说：“我非常高兴，这是一场极其关键的胜利。要在这样一个艰难的客场带走三分非常不易，但我认为我们配得上胜利。”

“球队表现得很出色。光靠首发11人还不够，球员们站出来做出了贡献，帮助球队收尾并赢下了比赛。我知道在这里赢球有多难，每一支豪门面对他们都非常吃力，因为他们确实实力强劲。”

阿申纳成为了本赛季继曼联（Manchester United）、切尔西（Chelsea）和赫尔市（Hull City）之后，英超前两轮保持全胜的四支球队之一。他们本周末将在主场迎战切尔西，迎来对两队争冠前景的第一场大考。

在上赛季时隔22年重新捧起英超冠军奖杯后，阿特塔对阿申纳本赛季继续保持高水平充满信心，“去年也是如此，我们深知在这个联赛里抢分有多难。我始终信任我的球员。上赛季我们在这里以一种非常艰难的方式输掉了比赛，那种不甘一直藏在心里。”

在星期天（6日）面对切尔西前，阿申纳可能还会迎来新援，有传闻称体育马德里（Atletico Madrid）前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）与炮兵联系在一起。欧洲转会窗口将于新加坡时间星期三清晨关闭，阿特塔对此说：“我先暂时切断了这方面的注意力。我的焦点必须放在比赛上，俱乐部有合适的人选在跟进转会事务。”

萨卡状态复苏

在上赛季末段遭受伤病困扰后，英格兰翼锋萨卡在本赛季前两场比赛中连续破门，状态火热。

萨卡赛后说：“来到这里并不容易，他们给我们制造了巨大的困难。能在客场带走胜利感觉棒极了。他们的防守非常紧凑且站位很高，多次让我们越位，我们必须对此做出调整。”

“一个进球对我们来说应该就足够了，因为我们在后防线上极其稳固。所有的后卫以及他们的踢球方式都给予了我们很多支持，这为我们翼锋拉开了空间，让我们在禁区内始终保持冷静。今晚所有的伙伴们都拼尽了全力，零封对手对我们帮助极大。”