（伦敦法新电） 据多家媒体星期一（8月31日）报道，曼市（Manchester City）将以高达6500万英镑（约1亿1196万新元）的总价从埃弗顿（Everton）签下塞内加尔边锋伊利曼·恩迪亚耶（Iliman Ndiaye）。

据悉，曼市将支付6000万英镑的初始转会费，外加潜在的500万英镑浮动条款。尽管“热刺”托特纳姆（Tottenham）此前也曾与这名26岁的前锋联系在一起，但曼市显然在这场争夺战中胜出。

此前，曼市曾对利物浦（Liverpool）前锋哈克波（Gakpo）表达兴趣，但由于利物浦拒绝在转会窗口末期未找到替代者前放人，这笔交易被迫搁浅。曼市因此将注意力转向恩迪亚耶，后者预计将在新加坡时间星期三清晨转会截止时间前接受体检并完成转会手续。

恩迪亚耶于两年前以1500万英镑从马赛（Marseille）加盟埃弗顿，上赛季在主帅莫耶斯（Moyes）手下攻入六球。

在敲定恩迪亚耶之前，曼市刚于星期一以3420万英镑完成从巴西球会帕尔梅拉斯（Palmeiras）签下巴西边锋埃利亚斯（Allan Elias）的交易。加上此前加盟的安德森（Anderson）和布阿迪（Ayyoub Bouaddi），恩迪亚耶将成为自上赛季结束以来曼市的第四项重大引援。

在伊蒂哈德球场，转会动作可能尚未结束。据报道，曼市新帅马雷斯卡（Maresca）希望签下旧东家切尔西（Chelsea）的中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez），后者已连续两场未进入切尔西的大名单。

另一方面，在网罗恩迪亚耶落空后，托特纳姆热刺据报道正在与切尔西谈判，希望以租借一个赛季的方式签下乌克兰边锋穆德里克（Mudryk）。