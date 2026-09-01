（巴塞罗那综合电）巴塞罗那（Barcelona）新星亚马尔（Yamal）迎来个人巴塞生涯第50球里程碑，帮助这支西甲卫冕冠军队星期二（9月1日）以5比2击败巴列卡诺（Vallecano），继续保持开季全胜战绩，并以净胜球优势超越皇家马德里（Real Madrid），升至西甲榜首。

亚马尔在第21分钟破门后，迎来效力巴塞期间的第50个进球。他以19岁零49天攻入巴塞生涯第50球，比球队传奇梅西（Messi）当年达到这一里程碑时还要年轻两岁。

此外，亚马尔还超越超级球星哈兰德（Haaland）和姆巴佩（Mbappe），成为欧洲五大联赛最年轻的“50球先生”。巴塞主帅弗里克（Flick）说，这名年轻球员在4月遭遇腿筋伤势后，正在逐渐恢复到最佳状态。

巴列卡诺前锋卡梅洛（Camello）同样梅开二度，但在弗里克率领下，亚马尔的队友拉菲尼亚（Raphinha）也攻入两球，帮助球队拿下本季开局三连胜。

谈到比赛，弗里克说：“我认为我们上半场踢得非常出色。对手1比0领先的情况可能发生，但我们的反应非常好。我非常喜欢球队上半场展现出来的很多东西。”

不过，巴塞在3比1领先后让对手再度进球，这让弗里克颇为不满。“当你在主场3比1领先时，尤其是在主场，你必须更好地控制比赛。

“我们有这样的能力，可以控制比赛，也可以拥有更多球权。我们的球队以及一些球员的心态就是始终想要进攻。”

开场先丢一球 巴塞狂轰五球逆转

巴塞开场表现积极，但右卫孔德（Kounde）被对方边锋加西亚（Garcia）突破，后者随即送出传中，助攻卡梅洛攻入全场首球。

受到刺激的巴塞迅速反击，拉菲尼亚（第19分钟、第71分钟）和亚马尔（第21分钟、第90分钟）接连破门。中卫勒热纳（Lejeune）还在第51分钟乌龙送礼，虽然队友卡梅洛在八分钟后再入一球，但于事无补。

由于巴塞此前未能签下体育马德里（Atletico Madrid）前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez），本赛季初段被安排踢前锋的拉菲尼亚延续火热的进球状态，已在三场攻入五球，超越姆巴佩（四球）登顶西甲射脚榜。

阿申纳（Arsenal）前锋热苏斯（Jesus）在看台上观看比赛，他预计将在转会窗口关闭前加盟巴塞，届时将与巴西同胞拉菲尼亚竞争锋线主力位置。

谈到热苏斯，弗里克说：“对我来说，他是一名顶级前锋，当然对我们而言非常重要。他可以给我们带来很多东西。我们很高兴他来到这里。”