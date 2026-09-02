（曼彻斯特综合电）压哨引援！英超豪门曼市（Manchester City）在新加坡时间星期三（9月2日）的转会市场关闭当日，以1亿2500万英镑（约2亿1500万新元）天价签下切尔西（Chelsea）的阿根廷中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）。

这是曼市今夏第二次打破队史转会费纪录，也让费尔南德斯成为今夏“标王”。他与利物浦（Liverpool）去年夏窗引进的伊萨克（Isak）并列，追平英超乃至整个英国足坛的转会费纪录。

费尔南德斯2023年1月从葡超本菲卡（Benfica）加盟切尔西，当时签下八年半合约，转会费达到1亿零680万英镑，创下当时的英国转会费纪录。

这名25岁球员也成为历史上首名职业生涯两度以超过1亿英镑身价被出售的球员。他还将与切尔西旧帅、现曼市主帅马雷斯卡（Maresca）重聚，后者今年1月离开切尔西。

据报道，曼市和切尔西直到关窗前几个小时才达成协议。这笔交易在转会窗于英国夏令时间晚上11时（新加坡时间星期三早上6时）关闭约30分钟后宣布。费尔南德斯在社交媒体宣布告别切尔西的消息一小时后，曼市便确认他加盟球队。

签下五年合约的费尔南德斯说：“曼市是近年来英格兰最成功的球会。每一名球员都希望成为球会的一分子，因为大家都知道曼市的运作有多出色。”

去年随切尔西赢得欧协联和世俱杯冠军的他补充道：“我非常高兴能够来到这里，也已经准备好迎接挑战，帮助曼市继续赢得奖杯。这是一家以成功为目标而建立的球会。”

夏窗豪掷4亿5000万英镑 曼市志在与阿申纳争冠

随着曼市迎来功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）离任后的重建期，球队今夏已投入约4亿5000万英镑。曼市今年7月以1亿1600万英镑签下英格兰中场安德森（Anderson）时，也打破队史和英国球员转会费纪录。

曼市今夏引进费尔南德斯，凸显球队在上赛季英超以落后最终冠军阿申纳（Arsenal）七分、排名第二后，进一步加强中场实力的决心。

曼市在2023至2024赛季达成史无前例的英超四连冠，但随后两个赛季分别排名第三和第二，目送利物浦和阿申纳先后夺得联赛冠军。

费尔南德斯上赛季发挥出色，各项赛事为切尔西攻入15球并贡献七次助攻，仅次于佩德罗（Pedro），成为球队二号射手。

这名阿根廷国脚在2022年卡塔尔世界杯帮助球队夺冠。到了2026年世界杯，他也扮演重要角色，在16强和半决赛攻入关键进球，但阿根廷最终在决赛以一球不敌西班牙，无缘实现卫冕。

谈到费尔南德斯，曼市足球总监维亚纳（Viana）说：“他是一名全面的中场球员，技术出色、勤奋、顽强，而且具备进球能力。”

“25岁便两次参加世界杯决赛，并在多个国家赢得重要奖杯，这足以说明他的心态、职业素养和技术能力。”

曼市目前在新赛季英超取得两连胜。费尔南德斯是曼市在转会截止日完成的第二笔重磅引援，此前球队已支付6500万英镑，从埃弗顿（Everton）签下前锋恩迪亚耶（Ndiaye）。恩迪亚耶说：“我一生都在为这样的机会努力。”

除了安德森，曼市还以8600万英镑签下摩洛哥中场布阿迪（Bouaddi），并以约4000万欧元（约5900万新元）引入巴西边锋埃利亚斯（Elias）。

曼市今夏也出售了不少球员，包括萨维奥（Savio）、罗德里（Rodri）、冈萨雷斯（Gonzalez）、赖因德斯（Reijnders）、特拉福德（Trafford）和阿克（Ake），套现约2亿8000万英镑；功勋老将席尔瓦（Silva）和斯通斯（Stones）则以自由身离队。