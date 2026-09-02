（曼彻斯特综合电）随着夏季转会窗在新加坡时间星期三（9月2日）早上6时关闭，英超俱乐部的夏窗转会总费用突破34亿6000万英镑（约59亿5000万新元），创下历史新高。

在恩迪亚耶（Ndiaye）以6000万英镑的初始费用从埃弗顿（Everton）转会曼市（Manchester City）后，英超球队今夏总支出已超过去年同期创下的31亿4000万英镑纪录。在转会截止日当天，英超球队豪掷4亿7500万英镑，高于去年的3亿9100万英镑。

转会窗口关闭后不久，恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）从切尔西（Chelsea）转会曼市的交易也正式官宣，转会费达到1亿2500万英镑，追平英国转会费纪录。

费尔南德斯与曼市的“绯闻”早就传出，但由于切尔西和曼市间长时间未能就报价达成一致，他险些未能离队。（路透社）

英超的吸金能力毋庸置疑，今夏总支出远超排名第二的意甲（9亿9500万英镑）。今夏完成的转会中，有三笔跻身足坛历史转会费前10，而且全部发生在英超。

此外，今夏转会窗口还有四笔交易跻身英超历史前五。而且在今夏完成的20笔最昂贵转会中，只有六笔并非转投英超球队。

费尔南德斯成标王 英超11队刷新队史转会费纪录

费尔南德斯是今夏英超转会市场的标王。根据《天空体育》统计（费用均含浮动条款），今夏英超转会榜前五依次为：榜首是费尔南德斯，转会费1亿2500万英镑，第二是从巴黎圣日耳曼（PSG）转投利物浦（Liverpool）的巴尔科拉（Barcola，1亿2300万英镑）；第三是切尔西以1亿1700万英镑从阿斯顿维拉（Aston Villa）签下的罗杰斯（Rogers）。

费尔南德斯加盟后，由他、安德森（图）、布阿迪和谢尔基组成的曼市新中场初步成型。（路透社）

第四是曼市从诺丁汉森林（Nottingham Forest）签下的中场安德森（Anderson，1亿1600万英镑）；第五则是从纽卡斯尔（Newcastle）加盟托特纳姆（Tottenham）的托纳利（Tonali，1亿英镑）。

曼市今夏两度刷新队史转会费纪录。安德森的1亿1600万英镑已超越2021年格雷利什（Grealish）的1亿英镑，费尔南德斯随后再度改写这一数字。

此外，曼市可谓今夏的最大买家，豪掷4亿5800万英镑，超越去年的利物浦（4亿1500万英镑），创下英国单个转会窗口的支出纪录。

而切尔西是第二大买家，共花费3亿4900万英镑。不过，他们同时也出售了总值3亿8200万英镑的球员，最终净赚3300万英镑。

切尔西今夏对球队进行换血，包括将西班牙世界杯冠军队成员库库雷拉卖给皇家马德里。（路透社）

托特纳姆则以3亿2000万英镑的支出，排名第三。球队希望避免再次经历挣扎的一季，并重新回到联赛前列的竞争行列。

在20支英超球队中，有11队刷新了队史最高转会费纪录。与伊普斯维奇（Ipswich）和赫尔市（Hull City）一同升入英超的考文垂（Coventry），今夏更是四度刷新队史纪录。

英超球队更倾向内部交易

今夏所有涉及转会费的交易中，有35%是英超球队之间的球员转会，高于去年的30%。如果将英超球队从英格兰较低级别引援的交易也计算在内，这一比例更达到44%。

此外，英超今夏的净转会支出仍超过10亿英镑，远远高居欧洲各大联赛之首。德甲和法甲球队获得的转会收入甚至高于他们自身的转会支出。

除了从法甲“挖来”的巴尔科拉和布阿迪（Bouaddi），大多数英超球队今夏完成的大手笔引援，都来自同联赛的竞争对手。例如，纽卡斯尔把托纳利出售给托特纳姆，同时将吉马良斯（Guimaraes）卖给阿申纳（Arsenal）。

吉马良斯的到来大大增强炮兵的中场硬度，将是他们冲击英超卫冕的底气来源。（路透社）

英格兰球队今夏比以往更频繁地相互买卖球员，原因可能是这些球员已经证明自己能够适应英超。上赛季不少高价加盟的球员未能达到预期，或无法证明自身转会费的价值，其中相当一部分来自德甲。

此外，今夏也有一些交易涉及同一批俱乐部之间的球员买卖，这可能与财务核算有关。例如切尔西和阿斯顿维拉就互相进行了球员交易。

与此同时，还有一种观点认为，当英超球队凭借丰厚的电视转播收入加入竞争时，海外俱乐部往往会提高他们对球员的要价。