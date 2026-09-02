新加坡赛车有限公司（Singapore GP）星期三（9月2日）开放“星期四维修区通道体验”（Thursday Pit Lane Experience）公众抽签，为新加坡公民和永久居民提供近距离接触F1赛车世界的机会。

第17届世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛10月9日至11日进行，在此之前和期间，我国举办一系列活动让公众感受赛车的魅力。

维修区通道体验活动在10月8日（星期四）举行，让最多4500名车迷一窥车队的赛前准备工作。除了可近距离参观F1车队的车库及赛车，也可感受车队为即将展开的赛事做准备的现场气氛。

参加者无需持有比赛门票，所有新加坡公民及永久居民均可参加抽签。每名成功的申请者将获得两张活动门票。

抽签即日起开放，并在9月18日（星期五）晚上11时59分（新加坡时间）截止。

连串活动炒热赛车氛围

新加坡大奖赛的热潮也延伸至赛道外，我国全岛多个地区将推出一系列以赛车为主题的体验活动。

新加坡旅游局宣布，福南商场和来福士城购物中心9月28日至10月12日举行“阿迪达斯赛车主题快闪活动”（adidas Motorsport Popups），分别展示奥迪和马赛地赛车。车迷也可体验赛车模拟器和浏览独家系列商品。

义安城的城市广场则在10月8日至10日的F1周末举行“乌节路围场”（Orchard Paddock 2026），在入夜后提供深夜餐饮、现场表演、赛车主题挑战、户外电影放映等，让访客可以在夜晚以更多方式体验赛车季的热潮。

除此之外，克拉码头的CQ@Clarke Quay10月1日至14日再度推出活动“Ray-Ban呈献：赛道之外”（Ray-Ban presents: Beyond the Track）。

眼镜潮牌Ray-Ban将展示法拉利车队的系列产品，访客也可参与挑战，赢取独家商品。值得一提的是，法拉利的其中一名F1车手还将现身现场。

此外，赛车游戏Gran Turismo的PlayStation世界系列赛第三轮比赛于10月3日在滨海湾金沙酒店的金沙剧院举行。这也是这项大赛首次在东南亚举办。

保时捷则在10月9日至11日在国浩时代城（Guoco Midtown）举办Raceborn Fest赛车节。在新达城，公众可以看到一辆由乐高拼成的红牛二队赛车和新加坡最大的赛车主题乐高马赛克拼画，并参与挑战，赢取专属乐高奖励。

夜店Zouk和运动及休闲综合中心TRIFECTA也将举办各自的赛车主题音乐演出，TRIFECTA也和新加坡跑车俱乐部合作，在10月3日举办跑车慈善活动。