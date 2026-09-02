（马德里综合电）西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）中卫劳尔·阿森西奥（Raul Asencio）因酒后驾驶，在西班牙大加那利岛法庭被定罪，遭罚款1万4400欧元（约2万1230新元），并被吊销驾照八个月。

法庭消息人士星期三（9月2日）向法新社证实，这起酒驾事件发生在8月16日大加那利岛的圣巴托洛梅—德蒂拉哈纳（San Bartolome de Tirajana）。现年23岁的阿森西奥当时体内的酒精含量超标逾三倍，随后在当地法庭受审并被判有罪。

出生于加那利群岛的阿森西奥，7月底因腿后肌腱拉伤而留在当地休养，并未随主帅穆里尼奥（Mourinho）带领的皇马一队同行，不料却在养伤期间闹出事端。

除了酒驾风波，阿森西奥本周还将面临另一场更为棘手的官司。他与另外三名皇马预备队前球员被指控在2023年涉及一宗未经当事人同意、私自散播未成年性爱视频的案件，审判定于9月3日、4日及7日展开。

西班牙媒体报道指出，若涉案的两名受害女性在法庭上正式予以谅解，阿森西奥或有望在这起官司中脱罪。