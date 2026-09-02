（华盛顿法新电）高尔夫球巨星老虎伍兹（Tiger Woods）今年3月在佛罗里达州发生翻车车祸，引发诉讼。他星期三（9月2日）达成认罪协议，驾照被吊销五年。

现年50岁的伍兹最初面临更严重的“受药物或酒精影响下驾驶”（DUI）指控，但根据辩方与检察官达成的协议，该指控已被撤销。作为协议条件，他同意不对较轻的疏忽和鲁莽驾驶指控抗辩。

3月27日，伍兹在其朱庇特岛（Jupiter Island）住所附近发生车祸。当时他驾驶的轿车在一条住宅区道路上试图超车时，刮蹭了一辆拉着拖车的卡车，导致自己翻车。

警方认定这名15次大满贯得主并未饮酒，但发现他当时似乎处于受药物影响的状态。

伍兹曾接受过多次背部手术，并在2021年加利福尼亚州的一起车祸中腿部严重受伤并接受了手术。警方在他的口袋里发现了两片阿片类止痛药。

由于拒绝接受尿样检测，他被起诉和收监后交纳保释金获释。

伍兹最初对导致财产损失的DUI指控以及拒绝接受合法检测的指控表示不认罪。他告诉警方，事故发生时他正在看手机并调收音机频道。

车祸几天后，他表明自己将“暂时离开”高尔夫赛场以接受治疗，专注于身体健康。随后他获得了法官批准前往海外的住院机构接受治疗。今年6月，伍兹在美巡赛的旅行者锦标赛上自被捕后首次公开亮相。