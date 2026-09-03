（伦敦综合电）阿根廷中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）今夏以1亿2500万英镑（约2亿1500万新元）的创队史纪录转会费加盟曼市（Manchester City）后坦言，当新东家第一次联系自己时，他“一秒钟都没有犹豫”。

25岁的费尔南德斯在美加墨世界杯决赛被红卡罚下，导致阿根廷0比1负于西班牙，但他仍是转会市场上的抢手货。此前他曾与西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）传出转会传闻，但最终在夏季转会截止日最后时刻完成从切尔西（Chelsea）转投曼市，并签下一份为期五年的合约。

这笔交易不仅追平利物浦（Liverpool）去年引进前锋伊萨克（Isak）时创下的英国足坛最高转会费纪录，也让曼市今夏累计转会支出突破4亿5000万英镑，创下英超单一转会窗口投入新高。

在加盟后的首次采访中，费尔南德斯坦言：“老实说，从他们相信我并打电话告诉我希望我加盟的第一天起，我就一秒钟都没有犹豫。这是一家近年来赢得无数荣誉的球会，也是一家正在书写足球历史的球会。能够来到这里帮助球队继续赢得冠军，对我来说是巨大的挑战。”

费尔南德斯于2023年1月从葡超球队本菲卡（Benfica）加盟切尔西，当时以1亿零700万英镑刷新英国转会费纪录，如今再次以1亿2500万英镑完成转会，成为英国足坛历史上首位两度参与纪录级转会的球员。

期待与马雷斯卡重聚

恩佐·费尔南德斯曾在切尔西与马雷斯卡（图）共事，如今两人将在曼市团聚。（路透社）

曼市今夏经历大规模重建，功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）离任后，由曾执教切尔西的马雷斯卡（Maresca）接掌帅印，并在罗德里（Rodri）、斯通斯（Stones）及席尔瓦（Silva）等球星离队后，对球队进行大规模的重建。

谈及再次与马雷斯卡合作，费尔南德斯说：“他是一位顶级主帅，我之前就和他共事过，那是一段非常美好的时光，我从他身上学到了很多。他充满激情，也在这次转会过程中发挥了重要作用。能够再次与他合作，我感到非常荣幸。”

对于全新的阵容，费尔南德斯充满期待地说： “我看到很多新球员加盟，也有不少球员离开。球队拥有的实力是显而易见的。老实说，曼市今年正在打造的这支球队令人难以置信，我很高兴看到球队朝着这个方向前进。”